IU reclama arreglar las "filtraciones, humedades y mala climatización" del CEIP Marie Curie

Publicado 18/10/2018 15:43:37 CET

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal adjunta de IU en Sevilla, Eva Oliva, ha denunciado este jueves la "falta de mantenimiento" que padece el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Marie Curie, ubicado en la barriada de Los Bermejales, y ha exigido al gobierno local de Juan Espadas (PSOE) que haga frente al "deterioro generalizado" de este centro público.

Oliva ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes de la AMPA Europa y comprobar las "numerosas carencias" de este colegio que, pese a no llevar ni diez años en funcionamiento, acumula "bastantes desperfectos, problemas de filtraciones, humedades y de mala climatización, así como un importante déficit de sombras y de árboles".

Durante esta visita, la concejala de Izquierda Unida ha constatado el malestar de la AMPA ante la "inexistencia de un alumbrado mínimamente digno" en el patio del colegio, una circunstancia que en la práctica está afectando muy negativamente a las actividades extraescolares que allí se desarrollan en horario de tarde, según Oliva.

Igualmente, avisa la edil de que la AMPA reclama la puesta en uso y aprovechamiento del solar adyacente al centro, solicitando al Ayuntamiento que, "si no hay previsión de abordar este proyecto a corto plazo", al menos establezca "un cerramiento en condiciones", ya que actualmente lo que separa el patio de la calle es un "mero vallado de obra, donde incluso hay algunos agujeros por los que las y los alumnos podrían salir al exterior".

"Nos parece inaceptable la inacción del Ayuntamiento ante esta situación que está poniendo en riesgo la seguridad de los más de 600 niños y niñas de este centro", ha aseverado la concejala de IU, quien alerta además del foco de insalubridad que supone ese solar por el que "a menudo se cuelan ratas y animales de todo tipo al colegio".

De otro lado, la edil de IU ha criticado la "nula apuesta" del gobierno local de Espadas por "dotar de alguna estructura" de sombra al patio o por mejorar la climatización de este centro, "que ha sido noticia a nivel nacional en más de una ocasión", porque el alumnado ha tenido que recibir las clases "fuera de sus aulas ante las altas temperaturas que suelen registrarse en el interior de las mismas durante varios meses del año".

"La mayoría de las peticiones del AMPA son necesarias, fácilmente asumibles y no requieren de grandes inversiones", ha recalcado Oliva. Por ello, ha instado a Espadas a "no dar más la espalda a la comunidad escolar del CEIP Marie Curie y a atender sus justas demandas".

Por último, ha asegurado que lo que ocurre en este centro no es desgraciadamente una excepción, sino "la tónica habitual en los colegios públicos sevillanos porque el gobierno de Espadas no ha podido o no ha querido dar el giro de 180 grados que las instalaciones educativas de la ciudad precisan", pues "no basta con pintar estas partidas en los presupuestos, sino que hay que ejecutarlas".