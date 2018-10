IU Sevilla afirma que el 97% de solicitudes de renta mínima de inserción no se tramita por colapso de servicios sociales

Publicado 02/10/2018 17:26:49 CET

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este martes la "incapacidad" del gobierno de Juan Espadas (PSOE) para afrontar la gestión municipal de la renta mínima de inserción debido al "colapso que sufren los servicios sociales comunitarios por la falta de personal".

En un comunicado, González Rojas ha lamentado que, nueve meses después de la entrada en vigor de la ley andaluza que regula esta salario social para familias en riesgo de pobreza y exclusión, "el 97 por ciento de las cerca de 4.000 solicitudes registradas en la capital hispalense se encuentran pendientes de respuesta" porque el Ayuntamiento "no cuenta con personal suficiente para tramitar las ayudas al ritmo que demandan las familias".

Rojas ha destacado, por ser especialmente "sangrantes", los casos del Polígono Sur y Torreblanca, ya que sólo estos dos barrios suman unas 1.200 solicitudes de renta mínima de inserción, habiéndose tramitado hasta la fecha "tan sólo una treintena de ellas". Afirma que se trata de una "realidad" que pone de manifiesto, "una vez más, la necesidad de reforzar urgentemente los servicios sociales municipales para poder atender con dignidad a las personas más vulnerables de nuestra ciudad".

Ante esto, ha indicado que su formación política requirió al gobierno de Espadas en el último Pleno del Ayuntamiento un informe detallado sobre la situación actual de los Centro de Servicios Sociales Comunitarios, donde se especificara, entre otras cuestiones, los trabajadores adscritos a cada uno, los expedientes abiertos, las citas en espera, las rentas mínimas de inserción solicitadas y concedidas, así como el número y el estado actual de las peticiones relativas a programas como el de atención a la dependencia o ayuda a domicilio.

Según ha explicado, el objetivo de esta batería de preguntas pasa por "disponer de una radiografía lo más amplia y actualizada posible de unos servicios sociales, cuyo día a día sigue estando marcado lamentablemente por las interrupciones en los programas, la inestabilidad en las plantillas y la precariedad laboral".

"No es sostenible ni humano que a una familia que llega a los servicios sociales, en busca de ayuda urgente, se le diga vuelva usted dentro de dos meses", asevera el portavoz de IU, quien asegura que "esta situación no sólo no es nueva, sino que cada vez va a peor" porque considera que desde el Ayuntamiento no se ponen los medios para revertirla.

PREGUNTA A ESPADAS POR LA "ESTABILIDAD LABORAL PROMETIDA"

Al hilo de esto, González Rojas ha recriminado al gobierno local socialista que "se atreva a alardear" de políticas sociales, cuando "siete barrios de Sevilla tienen el dudoso honor de encontrarse entre los 15 más pobres del país y cuando diariamente decenas de personas y familias enteras se ven obligadas a guardar cola, desde las tres y las cuatro de la madrugada, a las puertas de las Unidades de Trabajo Social (UTS) para solicitar ayuda".

Finalmente, el portavoz de IU ha precisado que "lleva tiempo" reuniéndose con las plantillas de los distintos programas de los servicios sociales, como el relativo a las Zonas de Transformación Social, Dependencia, Ayuda a Domicilio, Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) o Concertado, y que "en cada uno de estos encuentros los trabajadores siempre nos preguntan qué pasa con la prometida estabilidad laboral prometida por Espadas en esta área municipal cuando estaba en la oposición".