IU Sevilla pide Espadas seguir ejemplo de Barcelona y obligar a promotoras a reservar viviendas protegidas en sus obras

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha reclamado este jueves al gobierno local de Juan Espadas (PSOE) que siga el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona y adopte las medidas oportunas para obligar a los promotores inmobiliarios y urbanísticos a reservar un porcentaje de sus obras nuevas o rehabilitaciones a viviendas protegidas.

González Rojas ha puesto sobre la mesa esta iniciativa durante la rueda de prensa que ha ofrecido, junto al consejero de IU en la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, Juan Carlos Galindo, para dar a conocer la veintena de alegaciones presentadas por su formación política al Plan Municipal de Vivienda 2018-2023, al objeto de darle una orientación "más social y pública", apostando para ello por el fomento del alquiler, la rehabilitación, la accesibilidad universal y la participación ciudadana.

En este marco, Rojas ha defendido la medida impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, dado que considera que incrementaría el parque público de vivienda asequible en Sevilla y "corresponsabilizaría también a quiénes han logrado beneficios obscenos en los últimos tiempos y no han tenido ninguna responsabilidad sobre el dolor causado con la especulación". Por eso, IU no ha dudado en incluir esta propuesta dentro de su paquete de alegaciones a un plan municipal que "no da respuesta a la realidad socioeconómica de la ciudad".

Al hilo de esto, González Rojas ha criticado que "sólo el cuatro por ciento de los pisos previstos a corto plazo en el plan del gobierno del PSOE tendrán un carácter protegido, cuando la realidad es que el 79 por ciento de las personas demandantes de vivienda en la ciudad no llega a una renta de 806 euros". De ahí que IU considere que este proyecto "se quede corto, se mire por donde se mire" y peque de una "escasa ambición" para atajar la emergencia habitacional.

Frente a esto, Izquierda Unida aboga firmemente en sus alegaciones por priorizar el alquiler protegido sobre la venta, abogando, entre otras cosas, por recuperar el parque social de vivienda, a fin de contar con alojamientos temporales para casos de emergencia y de extrema necesidad, y por modificar el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) para no limitar a un cinco por ciento el incremento permitido de VPO en los planes urbanísticos parciales o especiales.

Igualmente, IU critica la "nula" apuesta de Espadas por la rehabilitación, ya sea en su propio parque público, ya que "las pocas actuaciones contempladas se ciñen a Cerro Amate", o en el ámbito privado. "Y es que en una ciudad como Sevilla donde, según los datos aportados por Emvisesa, el 55 por ciento de los pisos no son accesibles y hay 6.773 infraviviendas y 26.683 edificios en estado deficiente, el Ayuntamiento no puede conformarse con recoger en su plan únicamente la creación de una oficina de atención a los vecinos", ha dicho Rojas en un comunicado.

En su opinión, "estos datos necesitan una respuesta municipal en condiciones", tras precisar que, en sus alegaciones, IU propone también la puesta en marcha de programas específicos de ayudas para la erradicación de infravivienda, la rehabilitación de edificios y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Asimismo, Izquierda Unida demanda que se incorporen al plan las propuestas aprobadas en el Pleno del pasado mes de abril, a instancias de esta fuerza política, para regular y hacer frente a los efectos negativos derivados de la proliferación de pisos turísticos, ya que "incomprensiblemente este tema no se toca en el documento del PSOE".

ABORDAR EL PROBLEMA DE LOS PISOS VACÍOS

Por último, IU aboga en sus alegaciones por fiscalizar, inspeccionar y sancionar a los pisos desocupados, unas medidas que, a juicio de Rojas, se hacen "imprescindibles" en una ciudad con cerca de 23.000 viviendas vacías y sobre las que "ya no existen dudas legales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado favorablemente en su sentencia sobre la Ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía".

"Nos preocupa que un Plan Municipal de la Vivienda no contemple las herramientas legales y administrativas que tenemos en la actualidad para atajar un problema tan serio como el de los inmuebles vacíos", ha enfatizado el portavoz de Izquierda Unida, quien espera que las alegaciones de su formación "no caigan en saco roto y salgan adelante, pues el documento del PSOE no da respuesta a la emergencia habitacional que hay en la ciudad".