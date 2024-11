Javier Fernández apuesta por "compromiso político" y además "individual" contra el "terrorismo machista"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha señalado este lunes en el marco de la manifestación de tarde del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que la lucha contra el "terrorismo machista" necesita un "compromiso político" y además "individual" de cada persona para combatir tales comportamientos.

Junto a la portavoz del PSOE-A, María Márquez, Javier Fernández ha defendido que "todas las leyes importantes que han dado igualdad a la mujer, le han dado justicia y han permitido avanzar a este país, siempre han llevado firma de presidentes socialistas", destacando los 20 años de la ley inicial contra la violencia de género, "que nació del seno de un partido que promulga la igualdad por encima de todo y promulga el feminismo, como es el Partido Socialista", según ha defendido.

En la evolución normativa pesan las reducciones de condena por delitos de agresión sexual merced a la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y la máxima de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo; ley inicialmente promovida por el anterior Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos y finalmente reformada mediante acuerdo entre el PSOE y el PP, para remediar tales situaciones.

Fernández ha tenido palabras para la vecina de Estepa asesinada por su pareja de un disparo y ha alertado del "terrorismo machista, que no se llama de ninguna otra manera por mucho que la ultraderecha esté permanentemente buscando recovecos en la nomenclatura, porque mata y porque son los hombres contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer".

Así, ha destacado el "compromiso del PSOE con la igualdad en todos los órdenes de la vida", alertando de que "la violencia de género, el terrorismo machista, está en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras plazas y esto requiere un compromiso político de verdad. Compromiso político por una parte de todas las administraciones, de todos los gobiernos, pidiéndole a los gobiernos fundamentalmente, a los gobiernos de derecha de este país que no se dejen cautivar por los cantos de sirenas de la ultraderecha que niega sistemáticamente a la violencia de género".

"Esto no se va a resolver sólo con las leyes, no se va a resolver sólo con presupuestos, no se va a resolver sólo con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con más jueces, no. Esto requiere un compromiso individual de todos y cada uno de los que formamos esta sociedad y de todos y cada uno de los que queremos que este país sea un país con una democracia plena, que viva en igualdad y en absoluta libertad entre hombres y mujeres", ha dicho Javier Fernández.