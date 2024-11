Javier Fernández: "En Tablada no se puede construir nada mientras Cortijo de Cuarto tiene todos los parabienes del PGOU"

Destaca que los suelos de Cortijo de Cuarto están calificados como "zona urbanizable" por el actual planeamiento urbano

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha manifestado este viernes que la antigua dehesa de Tablada "es inundable y no reúne ninguno de los requisitos para construir viviendas", con lo que "allí no se puede construir nada"; señalando en paralelo que los terrenos de Cortijo de Cuarto donde su institución prevé promover un nuevo barrio figuran como "zona urbanizable" en el propio planeamiento urbano al tener "todos los procedimientos de inundabilidad pasados y todos los parabienes".

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Fernández ha señalado que "la coyuntura" de la catástrofe de Valencia, con más de 200 fallecidos y numerosos municipios devastados por las lluvias torrenciales, las riadas y las anegaciones, pone de relieve que "en las zonas inundables con informe de inundabilidad negativo no se puede construir bajo ningún concepto".

En ese marco, ha diferenciado entre las situaciones del proyecto planteado por la Diputación para promover más de 5.500 nuevas viviendas en terrenos de su propiedad de la zona de Cortijo de Cuarto, 3.000 de ellas protegidas; y de los suelos de la dehesa de Tablada, propiedad de un conglomerado empresarial y calificados como suelo no urbanizable de especial protección por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006.

TABLADA EN LOS TRIBUNALES

Al respecto, recordemos que hasta el momento, la Justicia ha tumbado tanto los diferentes recursos del conglomerado empresarial propietario de los terrenos de Tablada contra dicha calificación urbanística que impide construir en estos suelos, como los intentos de expropiación incoados en el pasado por el Ayuntamiento hispalense.

Con relación a Tablada pesa además la posición del alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, que meses atrás manifestaba su deseo de que los terrenos se convirtiesen en "un gran pulmón verde, compatible con usos residenciales, equipamientos, comerciales y terciarios"; si bien tras la catástrofe de Valencia apostaba por "repensar ciertas cosas" en Tablada porque "si hay zonas inundables más vale olvidarse de ellas".

Más recientemente, Sanz señalaba que el debate de Tablada no está "en este momento encima de la mesa", sobre todo porque "para eso hace falta un nuevo PGOU"; con lo que apostaba por "abrir el debate de Tablada" una vez comiencen los trabajos para la configuración del nuevo PGOU, para "ver cuál es la zona inundable y ver qué zona no es inundable".

"NADA QUE VER" UN CASO CON OTRO

En ese sentido, Javier Fernández ha dicho que los suelos de Cortijo de Cuarto "no tienen nada que ver con Tablada, que es inundable y no reúne ninguno de los requisitos para construir viviendas". "Allí no se puede construir nada", ha dicho con relación a Tablada.

En cuanto a los terrenos de Cortijo de Cuarto, ha señalado que figuran como "urbanizables" en el PGOU y tienen "todos los procedimientos de inundabilidad pasados". En caso contrario, como ha razonado, no estarían contemplados en el planeamiento urbano como "zona urbanizable".

"Tiene todos los parabienes del PGOU", ha dicho, exponiendo que de todos modos, en la fase de "desarrollo documental" del proyecto urbanístico del futuro nuevo barrio de Cortijo de Cuarto mediarán "todos los informes oportunos de inundabilidad y de cualquier otra cuestión", pues esta iniciativa "gozará de todas las garantías".