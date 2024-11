Javier Fernández valora la "lealtad" de Con Andalucía y asegura que "se va a cumplir y enriquecer el presupuesto"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha valorado la "responsabilidad y la lealtad" del Grupo Con Andalucía, sentido en el que ha asegurado que "se puede hacer un buen trabajo conjunto, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa". Asimismo, ha asegurado que "no solo se va a cumplir con el presupuesto", sino "con el acuerdo programático que hemos suscrito este pasado lunes el PSOE y Con Andalucía", además "enriquecer el presupuesto en la medida de los acuerdos que tenemos".

Así lo ha manifestado Javier Fernández este martes en pleno extraordinario para el debate y votación del Proyecto de Presupuestos 2025 del ente supramunicipal, el cual ha salido adelante con el voto favorable de PSOE y Con Andalucía, y el voto en contra de PP y Vox. El presidente de la Diputación ha comenzado felicitando al equipo que ha elaborado el presupuesto, tanto a los técnicos como a los políticos, y en este sentido, ha destacado que "estamos ante el presupuesto más alto de la Diputación y debemos tener capacidad de ejecutarlo a partir de ahora".

De igual forma, ha subrayado que parte de los esfuerzos como Diputación provincial "se lo damos a la autonomía municipal para que nuestros pueblos crezcan", porque "no pueden crecer las políticas en la provincia si no crecen los pueblos, es por eso que parte de nuestros esfuerzos de las políticas supramunicipales las priorizamos en darle dinero a nuestros pueblos para que, desde su autonomía, puedan crecer en equilibrio", ha apuntado.

Según Fernández, se va a seguir insistiendo en las políticas sociales y en todas aquellas que repercuten en la dinamización económica. "Las políticas supramunicipales, que son las que cosen el territorio, carreteras, residuos, energía, transporte público, bomberos, ahí vamos a seguir poniendo recursos y sobre todo en las políticas de izquierda, en lo social, en lo inversor y en no dejar ni uno de los sectores que intervienen en la provincia de Sevilla sin poder tener un espacio en la Diputación", ha apostillado.

Asimismo, ha mostrado su "orgullo" en relación a que "todos los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, cuando los visito, me dicen que sin la ayuda de la Diputación no podrían abrir por las mañanas", y "no me dicen sin la Junta de Andalucía no podríamos abrir por las mañanas", ha aclarado para insistir en que "como presidente, eso me llena de orgullo".

De todas formas, ha proseguido, "claro sí que le faltan cosas a Sevilla. Le faltan mejoras en los 2.000 kilómetros de carretera de titularidad de la Junta; le faltan las casi veinte depuradoras que no hace la Junta y que tiene un canon de depuración para ejecutarlas; le falta un complemento al programa social que ya despliega la Diputación. Claro que le falta que la Junta defina qué es VPO y que acometa un plan serio en este apartado, claro que falta que nos atienda las demandas que le presentamos en su día en la iniciativa del 'Sevilla de 10'".

"Lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí es defender a Sevilla y provincia. Tenemos que defender el incremento de la Patrica, con la que solo recibimos poco más de un euro por vecino", ha concluido Javier Fernández.