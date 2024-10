Javier Fernández visita San Nicolás y aboga por "más recursos y planes específicos" para la Sierra Morena de Sevilla

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este jueves San Nicolás del Puerto, acompañado por el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez. Ambos han sido recibidos por el alcalde, Juan Carlos Navarro, y los miembros de su Corporación, a quienes se ha sumado la plantilla de los trabajadores municipales, que ha podido departir con el presidente provincial e informarle sobre las particularidades de su trabajo en el Consistorio.

"Son auténticos héroes y heroínas. He tenido la oportunidad de hablar con la plantilla y me parece maravilloso el trabajo que están realizando, prácticamente todos y todas hacen de ventanilla única para la ciudadanía. Son complementarios y polivalentes, resolviendo a las personas que se acercan a la Casa Consistorial gestiones administrativas y hasta personales, con las que no se sienten familiarizados, sobre todo las personas mayores", ha dicho Fernández.

"San Nicolás del Puerto es un municipio de mil habitantes que, durante los fines de semana o en períodos vacaciones, llega a duplicar su población con visitantes que buscan sus recursos naturales, en el entorno de la Sierra Morena de Sevilla", ha explicado el alcalde, Juan Carlos Navarro.

"Yo quería que el presidente de la Diputación conociera de primera mano los problemas que tenemos los ayuntamientos de los pueblos tan pequeños, con plantillas también pequeñas, que repercuten en una dificultad añadida a la hora de la ejecución y resolución de los procedimientos administrativos municipales. Tramitar una subvención le cuesta el mismo esfuerzo a San Nicolás que a estos municipios con equipos municipales que triplican al mío", ha agregado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha afirmado que ha visitado San Nicolás "para escuchar al alcalde y a sus trabajadores y a seguir captando cuál es la problemática que tienen los alcaldes de las zonas más alejadas de la ciudad y seguir poniendo recursos de la Diputación, desde el punto de vista de la discriminación positiva, para que todos los pueblos puedan seguir desarrollándose y creciendo en condiciones razonables, porque sabemos que es en los pueblos pequeños donde más recursos hay que poner".

RECURSOS Y PLANES ESPECÍFICOS PARA LA SIERRA MORENA SEVILLANA

Fernández, que ha mantenido también encuentros con otros alcaldes de la Sierra Morena Sevillana, ha explicado que, para la Diputación, esta comarca "tiene que ser un espacio absolutamente prioritario. Es la que más complejidad tiene de todos los espacios en Sevilla, porque es la que tiene más dificultades en sus comunicaciones. Aquí se junta lo alejado de la ciudad y del Área Metropolitana con problemas en el transporte público, en las comunicaciones y, por eso, hay que meter más recursos y crear planes específicos para que esta zona se pueda desarrollar, en colaboración también con la Junta de Andalucía y otras administraciones".

Para Fernández, "aquí es donde se lleva a gala ese concepto que teóricamente suena muy bien, que es el de luchar contra el reto demográfico, y que los que viven a pie de tierra lo están sufriendo y saben lo que significa en profundidad. La provincia no puede crecer si no es de una manera igualitaria y equilibrada". Por eso, ha ofrecido al alcalde su predisposición a "seguir inventando programas para facilitarle su trabajo y generar calidad de vida entre la ciudadanía".

El alcalde Juan Carlos Navarro considera que "las inversiones provinciales son muy importantes para un municipio pequeño y de las características de San Nicolás" y ha puesto en valor, por ejemplo, la rehabilitación de la Casa Consistorial a través del Plan Contigo o las tres actuaciones enfocadas a suplementar su infraestructura pública: pavimentación de algunas vías públicas, abastecimiento domiciliario de agua potable en varias calles del pueblo y acciones en parques y jardines de varias zonas del municipio, por un montante de algo más de 216.000euro de fondos del Plan Actúa.

A través del Plan Más Sevilla y del 107 recibirá una inversión en torno a 600.000 euros y el municipio participa en la convocatoria de vehículos, de tecnología y de cultura.