Jiménez-Becerril señala "facilidades" al presunto yihadista de Sevilla y pide "no consentir" casos así

Actualizado 24/04/2019 14:24:02 CET

"Las personas que vengan aquí tienen que integrarse y aceptar nuestra cultura porque si no, desde luego no las queremos", asevera

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por la Provincia de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, ha manifestado este miércoles que resulta "increíble" que el joven arrestado en Marruecos por planear supuestamente un atentado yihadista en Sevilla durante la Semana Santa pretendiese "matar" en esta ciudad en la que residía junto a su familia, después de haber contado con "todas las facilidades para que fuese a la universidad y tuviese una vivienda". "Eso no se puede consentir. Las personas que vengan aquí tienen que integrarse y aceptar nuestra cultura porque si no, desde luego aquí no las queremos", ha aseverado.

Jiménez-Becerril ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, marco en el que ha señalado el caso del joven presunto yihadista arrestado en Marruecos por planear supuestamente un atentado terrorista en Sevilla capital durante la Semana Santa, tratándose de un miembro de una familia marroquí afincada en la capital andaluza.

El joven, hijo del imam de la mezquita del barrio de Su Eminencia, residía con su familia en el número 88 de la calle Ortega y Gasset, una vivienda registrada la semana pasada por la Policía Nacional con el decomiso de documentación y equipos informáticos aunque sin la localización de armamento.

"COMBATIR EL TERRORISMO Y LA RADICALIZACIÓN"

En un contexto en el que las autoridades marroquíes han enviado a prisión a este joven por sus supuestos planes de atentar en Sevilla, Jiménez-Becerril ha defendido que para el PP "es muy importante la seguridad y combatir el terrorismo y la radicalización", exponiendo que hasta el momento había estado "callada" respecto a la citada detención porque no quería "alarmar" durante las fechas de Semana Santa.

Al respecto, y dado que el mencionado joven estudiaba en la Universidad Hispalense y la mezquita actualmente encabezada por su padre recibió en 2012 una subvención de 1.600 euros de la Fundación pública Pluralismo y Convivencia para la diversidad religiosa, Teresa Jiménez-Becerril ha considerado "increíble que una persona a la que se le han dado todas las facilidades para que fuese a la universidad y tuviese una vivienda, con la mezquita donde estaba financiada con dinero público, encima quiera matarnos".

"Eso no se puede consentir. Las personas que vengan aquí tienen que integrarse y aceptar nuestra cultura porque si no, desde luego aquí no las queremos", ha aseverado negando que tal posición tenga tintes "racistas o xenófobos" porque "es de sentido común".

En materia de inmigración, además, ha defendido que "lo importante es combatir a las mafias" y su "mercado de esclavos", lo que le ha llevado a argumentar que avisar del "efecto llamada" generado con decisiones como la adoptada por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez en junio de 2018 aceptando la llega de la nave de rescate humanitario Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo, no es sinónimo de abogar por "dejar que los niños mueran en el mar".

QUIENES "MIENTEN"

Y es que según ha indicado, "mienten" tanto "quienes dicen que aquí no puede entrar nadie" de nacionalidad extranjera no comunitaria ni quienes "dicen que pueden entrar todos" los inmigrantes. Llamando a huir de los mensajes "populistas" en materia de inmigración, Teresa Jiménez-Becerril ha apostado por recuperar las políticas migratorias desplegadas por el anterior Ejecutivo central del popular Mariano Rajoy, gracias al cual "hubo una inmigración ordenada y ligada al trabajo".

"Hay que ayudar a los inmigrantes en origen, para que no tengan que venir poniendo sus vidas en manos de esos traficantes, que son a quienes realmente hay que combatir", ha precisado. En cuanto a los refugiados procedentes de países en conflicto, ha recordado que su acogida en los países europeos debe ser repartida en "cuotas solidarias".