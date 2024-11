Johnny Depp en el Festival de Cine de Sevilla: "Hollywood es rígido, mientras Europa es pasión e impulso"

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor y director de cine Johnny Depp ha valorado que Hollywood se ha quedado "un poco rígido" en su estructura narrativa, mientras que en el cine europeo "el hambre continua", pues los actuales directores populares o cineastas "tiene el impulso y la pasión".

Así lo ha expuesto Depp este sábado en una rueda de prensa en el Alcázar de Sevilla, dentro del marco del Festival de Cine Europeo de la ciudad, en el que ha presentado su segundo proyecto como director cinematográfico 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'. Protagonizada por Riccardo Scamarcio, Bruno Gouery y Antonia Desplat, la película relata 72 horas de la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en la ciudad de París de principios de siglo XX.

En este sentido, Depp ha señalado que Hollywood se ha quedado "un poco rígido" en su estructura de fórmula, pues la mayoría de películas de la industria comercial se basan en que "un chico guapo y una chica guapa tienen una mala racha y en medio rompen para luego estar juntos al final y que todo funcione de maravilla". Frente a ello, en el cine europeo "el hambre continua". "Un chico de 14 años coge su teléfono y quiere hacer una película y se convierte en el próximo Sean Baker", mientras que "no van a suceder en Hollywood, es imposible".

El director estadounidense ha reconocido que sería "irresponsable" por su parte continuar en un escenario llamado Hollywood donde "vas a acabar teniendo conversaciones con gente que probablemente sea mucho mejor en contabilidad". "La creatividad alcanza su punto álgido una vez al año en Halloween", ha subrayado el actor mientras se reía. De esta forma, se ha sincerado declarando que en Europa está "muy contento de sentir la libertad y de ser acogido en este potencial que nos rodea", toda vez que ha aclarado que "sí, quiero hacer películas pero no porque me lo hayan dicho".

En este contexto, Depp ha desvelado que desde su faceta como actor "no veo mis películas, no me gusta", al tiempo que ha aclarado que siente que "la mayoría no presento mis opciones, simplemente son opciones del director". Por ello, "la mayoría de veces prefiero no ver el producto final y no ser consciente de ello". Al respecto, el artista ha destacado que su trabajo como director ha sido para él "una alegría todos los días". "Lo más importante para mí es ser capaz de capturar y no manipular, no prestar ninguna atención a la estructura de tres actos y lo que se espera", ha apostillado.

"LAS EXPECTATIVAS SON ESPERAR UN BAJÓN"

En cuanto a las expectativa, Depp ha señalado que "son esperar un bajón", toda vez que ha incidido en que "son un poco codiciosas". Así, se ha preguntado si "¿no es mejor estar en el viaje y no conocer el resultado? ¿no saber qué va a salir de la película?". Asimismo, el director ha revelado que cuando llegó a la ciudad de Budapest para rodar la película, "no tenía ni idea, ni visión de lo que iba a ser necesario para la película, aunque sabía que el guión iba a cambiar", pero "no tenía ninguna expectativa".

Con respecto al montaje de la película, el director ha agradecido al editor de este proyecto cinematográfico, Mark Davies, su trabajo. "La primera vez que me senté a ver y montar la película me quedé estupefacto, porque realmente funcionó", ha recordado Depp, para resaltar que Davies "eligió todas las tomas correctas". "Mark básicamente construyó la película y finalmente nos la mostró, es un genio", ha apostillado.

Además, la actriz Antonia Desplat, que interpreta el papel de Beatrice Hustings, ha agradecido a Depp que le haya permitido encarnan este personaje para "hacerle justicia y tratar de hacerla lo más tangible posible". "Es la primera vez que alguien me da la oportunidad de interpretar a una mujer británica y no a un personaje constantemente francés o extranjero", ha señalado, toda vez que ha avanzado que se trata de una mujer "increíblemente revolucionaria".

Por último, el intérprete de Jack Sparrow ha desvelado que tras trabajar con muchos directores, su conclusión es que "el cine es un esfuerzo de colaboración de abajo a arriba". Así, ha revelado que el personaje con el que más se identifica es Eduardo Manostijeras, no obstante ha indicado que cuando se interpreta a un personaje "te dedicas a ellos, te sumerges y ese personaje puede salirse con la suya mucho más de lo que tú puedes".