Juan Bueno defiende la gestión de Sanz afirmando que Sevilla "avanza con hechos"

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno local de Sevilla, Juan Bueno, ha respondido a las acusaciones vertidas por el grupo municipal del PSOE, subrayando que estas declaraciones "no solo son infundadas, sino que además evidencian el nerviosismo de la oposición al ver cómo las propuestas y políticas del Gobierno de José Luis Sanz están convirtiéndose en un éxito tangible y en una realidad para la ciudad".

Así se ha expresado el Consistorio en un comunicado, tras criticar los socialistas este sábado que la "incompetencia" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ocasionado la "pérdida de 4,2 millones en ayudas por los líos generados entre áreas municipales tras la cascada de dimisiones en el ICAS, la revisión de proyectos en Urbanismo y los cambios de delegados por la crisis de gobierno".

En este sentido, Bueno ha declarado que "el PSOE habla de 'parálisis' cuando la gestión de Sanz ha logrado desbloquear proyectos históricos que llevaban años en espera, como la Nave Singer o el Mercado de la Puerta de la Carne y que se han presentado esta misma semana".

Además, el Consistorio ha defendido que el Gobierno de José Luis Sanz ha adjudicado 1.377 viviendas en tan solo un año, en comparación a "las 83 viviendas que adjudicó el PSOE en ocho años".

El Ayuntamiento ha afirmado que la Casa Cernuda abrirá próximamente, señalando a su vez que el gobierno del PSOE la "tenía completamente abandonada y que debido a sus retrasos, se han visto obligados a devolver la ayuda estatal". Además, han confirmado que las obras en el convento de Santa Clara están ya en marcha y recriminan al PSOE "no haber sido capaz de hacerlo durante sus años de mandato".

Asimismo, el portavoz ha destacado "el éxito de la exposición dedicada a los Machado, que ha superado las 33.000 visitas, consolidándose como el evento literario del año en España".

"Este tipo de logros no se consiguen con palabrería, sino con planificación, trabajo y compromiso con la cultura de nuestra ciudad", ha añadido.

También ha señalado que la Real Fábrica de Artillería "se está posicionando como un referente cultural y nacional gracias a eventos de gran relevancia, como la reciente entrega de las Medallas de Oro de las Bellas Artes".

Por otra parte, Bueno ha afirmado que la gestión se demuestra "con hechos y números", subrayando que el ICAS tenía un periodo medio de pago a sus proveedores de 251 días y ahora, "tras haber conseguido rebajarlo, ese periodo medio de pago está en 16 días", un dato del que, según él, "deben sentirse muy satisfechos".

El portavoz ha afirmado también que "es paradójico que hablen de incompetencia cuando en los últimos meses este equipo de Gobierno ha celebrado la Bienal de Flamenco y el Festival de Cine de Sevilla de mayor éxito de los últimos años, con una programación y participación que han situado a Sevilla como un epicentro cultural de primer nivel".

Por ello, Bueno ha insistido declarando que "los señores del PSOE deberían de dejar de intentar confundir", afirmando que los sevillanos "saben que el Femas se ha celebrado con un gran éxito de público, y ya están trabajando en la próxima edición y en cuento a la Bienal han aumentado un 20% el presupuesto". Además, ha añadido que han puesto en marcha "colaboraciones público privadas de patrocinio inverso".

Por otro lado, ha informado de que "van a invertir diez millones de euros en 41 colegios", con el fin de demostrar "el compromiso de este gobierno con las escuelas públicas de Sevilla". Además, ha indicado que el Consistorio está trabajando en "la rehabilitación del patrimonio cultural, en nuevas instalaciones deportivas, nuevos parques, obras de urbanización y cumplimientos de compromisos como la reurbanización del solar de los Humeros y San Laureano".

"La intención no es esperar a que sea el ministerio el que venga a salvar ningún proyecto cultural de esta ciudad", ha destacado. Asimismo, ha añadido que "no venga ahora el Grupo Socialista a enturbiar el trabajo de los funcionarios y use un desfase administrativo para ensuciar el nombre de los trabajadores", pidiendo así "un poco más de lealtad institucional" al PSOE.

"Hablan de 'líos internos' y 'crisis de gobierno', pero lo único que queda claro es su incapacidad para aceptar que el equipo de José Luis Sanz está resolviendo los problemas que ellos dejaron pendientes y que la ciudad está avanzando a pesar de sus críticas vacías", ha subrayado el portavoz.

Además, Bueno ha declarado que "el compromiso de este equipo con la captación de fondos europeos y estatales es claro, y los proyectos que han puesto en marcha son la mejor prueba de ello". Es por esto que también ha afirmado que los sevillanos "saben diferenciar entre quienes trabajan por la ciudad y quienes intentan generar confrontación para ocultar su falta de propuestas".

Por último, el portavoz del Gobierno ha concluido con que el Ayuntamiento de Sevilla, bajo la gestión de José Luis Sanz, "continuará trabajando para garantizar que la ciudad siga avanzando en cultura, turismo y desarrollo económico, siempre con hechos y no con acusaciones infundadas".