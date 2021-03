Juan Espadas: "PSOE-A tiene que tener proceso ilusionante y de renovación pero no voy a contribuir a precipitarlo"

"Mi primer objetivo es no contribuir al desasosiego, la falta de credibilidad o rigor en decisiones políticas"

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha apostado por que el PSOE en Andalucía lleve a cabo un proceso "ilusionante y de renovación" de cara a su próximo congreso regional, "sobre todo porque está en la oposición y se observa el avance de la extrema derecha"; un congreso al que no ha querido confirmar si se presentará o no como candidato a la secretaría general del partido dejando claro que "hay unos plazos" y que no va a "contribuir a precipitar" el proceso.

A preguntas de los periodistas, tras asistir a la toma de posesión de los nuevos agentes de la Policía Local, Espadas ha insistido en que no va entrar en "especulaciones" o temas relativos a "reuniones internas que se tengan o se vayan a tener" al ser cuestionado sobre la citación del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Ferraz para tantear su candidatura en Andalucía. "Cuando llegue el momento y el proceso todos los compañeros darán el paso o no en función de lo que opinen. No voy a contribuir a precipitarlo ni acelerar el proceso", sentencia.

De este modo, añade en que "ni hoy ni en los próximos días" va a haber informaciones sobre unas cuestiones que "tienen que ver con un debate interno, con un proceso orgánico donde los militantes andaluces sean los que tomen la decisión". "De ahí no me voy a mover por respeto al momento en el que estamos, gestionando los intereses generales del país y de la tierra y donde nos estamos jugando mucho; porque ya está el patio político bastante enrarecido como para cargarlo más y porque yo aspiro a hacer otro tipo de política. Respetar las reglas de juego es fundamental y ahora sencillamente no toca. Se puede hablar y debatir desde la ilusión de un proceso que tiene que renovar la confianza, pero no llega el momento aún de decidir ni quiénes ni cómo", subraya.

En cualquier caso, para Espadas, en Andalucía se ha de realizar "un proceso ilusionante, de renovación del discurso y de ilusión colectiva", pero "respetando los plazos". "No me escucharéis realizar ningún planteamiento personal o especulación alguna porque, si no somos respetuosos con nuestras propias reglas del juego, ¿cómo vamos a pedir a los ciudadanos confianza?", se ha preguntado, destacando la responsabilidad institucional con la que ahroa cuenta.

DÍAS "CONVULSOS" Y CIUDADANOS "ATÓNITOS"

El regidor hispalense ha llamado la atención sobre el hecho de que se están viviendo "unos días bastante convulsos" en el ámbito político a nivel nacional "en relación con distintos procesos". "En algunos casos, los ciudadanos están absolutamente atónicos con que, en un momento como el que vivimos, donde la prioridad es salir de la pandemia, se esté en un proceso conflictivo en distintos puntos del territorio nacional y por parte de distintas organizaciones políticas".

"Mi primer objetivo, modestamente, es no contribuir ni al desasosiego ni a la falta de credibilidad y de rigor en la tema de decisiones que se están viendo en el ámbito político", manifiesta Espadas, que recuerda que en los próximos meses se llevarán a cabo los procesos que desembocarán en los congresos".

Para Espadas, "el PSOE tiene un reto importante porque tiene que volver a ilusionar, a convencer, y sobre las políticas desde las que el Gobierno está construyendo la recuperación, sin dejar a nadie atrás y para que el tremendo daño que está teniendo la pandemia no lastre los proyectos y el futuro que tiene España y sus territorios", concluye.