Ante el juez en Sevilla al hacerse pasar por empleado bancario para estafar miles de euros con transferencias

Guardia Civil en Sevilla - GUARDIA CIVIL DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado y dispuesto ante la autoridad judicial a un hombre como presunto autor de varias estafas cometidas en Sevilla haciéndose pasar por un empleado bancario para solicitar a las víctimas transferencias por valor de miles de euros.

Según ha expresado el Instituto Armado en un comunicado, el denunciante por los hechos recibió una llamada en la que le alertaban de dos supuestas transferencias retenidas en su cuenta, por importes de 5.735 y 5.800 euros.

Poco después, otro interlocutor, que se identificó como agente de su entidad bancaria, le indicó que debía realizar nuevas operaciones para anular estos movimientos, por lo que le solicitó acceso remoto a su ordenador personal. Así, pudo gestionar diversas operaciones a través de la página web del banco.

Siguiendo sus instrucciones, la víctima realizó una transferencia de 3.750 euros. Sin embargo, cuando le solicitaron una segunda por importe de 3.800 euros, sospechó que podía tratarse de una estafa e interrumpió la operación.

La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. La CiberComandancia inició las actuaciones para esclarecer los hechos. Durante la investigación, se consiguió bloquear 2.000 euros del importe defraudado.

Finalizadas las diligencias, el presunto autor fue investigado por los Guardias Civiles Puesto de Dos Hermanas (Sevilla), en colaboración con la CiberComandancia, poniendo a disposición de la autoridad judicial competente las diligencias practicadas.