La Junta desestima el recurso de Abengoa contra la catalogación como BIC del 'San Pedro Penitente' de Sevilla

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de este pasado 7 de marzo ha aprobado desestimar el recurso interpuesto por la multinacional Abengoa contra la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) del cuadro 'San Pedro Penitente' de Bartolomé Esteban Murillo. Este cuadro es propiedad de Abengoa y ha salido ya a subasta para que la empresa pueda pagar la deuda que mantiene con la Seguridad Social.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno andaluz pone fin a la vía administrativa, abriéndose ahora un plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, para poder presentar "un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo", se recoge en el texto del acuerdo consultado por Europa Press.

El recurrente alegaba que la resolución recurrida --Decreto 87/2022 de 24 de mayo-- era nula por "vicios o defectos de forma o procedimiento" y también por el hecho de que la obra en cuestión "fue importada correctamente y cumpliendo todos los requisitos legales, con lo que no puede ser declarada de interés cultural".

Igualmente, Abengoa abundaba en la "falta de emplazamiento y audiencia a la entidad directamente interesada en el expediente", la Tesorería General de la Seguridad Social por ser "acreedora pignoraticia de Abengoa", y "la falta de trámite de audiencia a los interesados".

La Junta de Andalucía argumenta en su desestimación que la Tesorería General de la Seguridad Social "no puede ser considerada como un particular directamente afectado y ello porque la declaración de un Bien de Interés Cultural no implica en ningún caso cambio en la naturaleza jurídica de la relación de la propiedad, derechos reales o simple posesión que las personas físicas o jurídicas tengan sobre el bien".

La Fundación Focus ha sido la única entidad que ha pujado por el cuadro de 'San Pedro Penitente de los vulnerables', con una oferta de 2,5 millones de euros. La obra ha sido valorada en el inventario para la liquidación en 586.000 euros, aunque su valor de mercado son ocho millones. La diferencia en las cifras se explica por las cargas que pesan sobre el cuadro, sujeto a responder a deudas de la multinacional contraídas con la Seguridad Social que ascienden a medio millón de euros.

De cara a esta pieza se han lanzado avisos especiales, teniendo en cuenta que fue inscrita como BIC. La transmisión de titularidad deberá comunicarse tanto a la Consejería como al municipio en el que está ubicada la obra con dos meses de antelación, "indicando el precio y condiciones de su venta". Durante este plazo, la Consejería "podrá ejercitar el derecho de tanteo para sí o para las entidades locales y otras entidades de derecho público o entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan una destacada finalidad cultural".

Los requisitos incluyen la advertencia de que la Consejería contará además con derecho de retracto en el supuesto de que no se efectuase la citada notificación o, en su caso, se efectúe la transmisión por un precio y condiciones distintas de las notificadas. Tendrá para ello seis meses a partir de la fecha en la que hubiera tenido conocimiento "explícito y fehaciente" de la transmisión.

Finalmente, avisa de que al tratarse de un BIC "queda prohibida de forma expresa la exportación" y que "en todo caso, quedará supeditada la salida temporal del bien del territorio español a la autorización previa de la Administración del Estado en la forma y condiciones que reglamentariamente se determine".