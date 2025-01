Laboratorios Best Medical, colaborador oficial del Maratón de Sevilla 2025

Imagen de recurso de uno de los colaboradores oficiale del Maratón de Sevilla 2025. - BEST MEDICAL

Apitox, crema de masaje deportivo, será la 'crema oficial' del evento

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Best Medical, compañía sevillana dedicada a la creación y fabricación de complementos alimenticios, cosmética y alimentación proteinada, ha anunciado su participación como colaborador oficial del Zurich Maratón de Sevilla 2025, que se celebrará el 23 de febrero. La empresa, dentro de su apuesta por el bienestar de las personas, colaborará en esta edición con su crema de masaje deportivo Apitox, "uno de los productos estrella de su marca para el canal farmacia, Prisma Natural".

De este modo, Apitox será la 'crema oficial del ZMS 2025', por lo que todos los participantes en la prueba recibirán una muestra del producto en su bolsa del corredor y "podrán comprobar su efecto en primera persona y recuperar sus músculos cuando más lo necesitan en la zona de fisioterapia en la llegada a meta", informa la compañía en un comunicado.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Laboratorios Best Medical con el deporte y la salud, proporcionando a los atletas una herramienta de calidad para la recuperación de la fatiga muscular. "Estamos muy ilusionados por formar parte, como patrocinadores, del Zurich Maratón de Sevilla. Desde Laboratorios Best Medical, queremos apoyar siempre aquellos eventos deportivos que promuevan la salud y el bienestar. Y qué mejor forma que con nuestro Apitox, un producto por el que la compañía está apostando muy fuerte por su crema de masaje deportivo para músculos y ligamentos", asegura Silvia Cantos, CEO de Laboratorios Best Medical.

El Zurich Maratón de Sevilla celebra este 2025 su 40 aniversario y se espera la presencia de hasta 14.000 corredores en la prueba, lo que supondría un récord histórico de participación en el circuito conocido por ser el más llano de Europa.