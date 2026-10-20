Libertad provisional para el detenido por agredir a su pareja con un cuchillo en Arahal (Sevilla)

Cuchillo incautado al autor de un ataque contra su pareja en Arahal (Sevilla). - POLICÍA LOCAL DE ARAHAL

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marchena, competente en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre detenido por agredir a su pareja de 35 años con arma blanca en una vivienda de la calle Paradas de Arahal (Sevilla).

Así, se le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Inicialmente se le atribuye un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

En contexto, los hechos se daban a conocer este pasado domingo, 18 de octubre. La "rápida" llamada de una vecina durante la madrugada alertando gritos y llamadas de auxilio de la víctima permitió la "inmediata" personación de la patrulla de la Policía Local de Arahal en el lugar.

Durante la intervención, el individuo opuso una "fuerte resistencia" frente a los agentes actuantes. Uno de ellos resultó herido con lesiones de carácter leve.