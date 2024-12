Limitado el tranvía en Prado de San Sebastián este domingo debido a la aglomeración provocada por la magna de Sevilla

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La línea T1 del metrocentro suprime este domingo las paradas de Puerta Jerez, Archivo de Indias y Plaza Nueva, y se limita en Padro de San Sebastián con motivo de gran afluencia de público provocada por la precisón magna.

Así, lo ha informado Tussam en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. La línea ampliará el trayecto hasta paradas próximas cuando la aglomeración de público "lo permita".

REFUERZO DE TUSSAM Y METRO

Tussam aumentará durante el periodo en el que estará vigente el plan de movilidad diseñado para la ocasión el número de autobuses en servicio, especialmente en las líneas que acceden a los puntos de mayor interés. Además, esta jornada será gratis en todas las líneas excepto la del aeropuerto.

El Metro de Sevilla también ha preparado un dispositivo especial para hacer frente a la alta demanda, incrementará las plazas en un 154% y aumentará el horario en cinco horas y media. El operativo comienzó el sábado, 7 de diciembre, con un refuerzo de la oferta de plazas respecto a un sábado ordinario del 83%.

Este refuerzo se intensifica este domingo, con una oferta de plazas que incrementa en un 154% la oferta habitual en un domingo ordinario. Además, habrá una ampliación horaria de cinco horas y media. Anticipará en una hora y media la apertura, que será a las 06,00 horas, y se prolongará el cierre hasta las 02,00 horas.

En cuanto a los aparcamientos, el Ayuntamiento ha habilitado 18.156 plazas para turismos más 1.916 plazas para autobuses en el entorno del centro --Cartuja, Charco de la Pava y terrenos de la Feria-- y Tussam ofrecerá al respecto una línea lanzadera circular para conectar esos espacios de aparcamiento con el punto más cercano al recorrido de la procesión.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

En estas dos jornadas se espera la llegada de decenas de miles de visitantes a la ciudad, lo que ha motivado que desde las administraciones públicas se haya elaborado un dispositivo especial de seguridad, con alrededor de 2.500 agentes.

Ante las aglomeraciones de público en torno a la Magna, Emergencias Sevilla activará un protocolo especial para informar en las redes sociales sobre la ocupación en las calles a través de un 'semáforo'. Así, el color rojo indicará aforo completo, de modo que no se permitirá el acceso a la vía en cuestión y se recomendará usar itinerarios alternativos; el ámbar significa que el acceso está controlado y se sugiere no acceder con carritos de bebés o sillas de ruedas; por último, el color verde mostrará fluidez, si bien se recomienda no obstaculizar el paso en esa zona.