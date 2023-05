La limpieza, el turismo, la movilidad, los cortes de luz y la vivienda centran el debate por el 28M en la UPO (Sevilla)

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este martes el primer debate de candidatos a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, organizado por el Club de debate de la UPO, y en el que la limpieza, el turismo, la movilidad, la vivienda y los cortes de luz han centrado las dos horas de intercambio de ideas entre los cabezas de lista del PSOE (Antonio Muñoz, actual alcalde de Sevilla), PP (José Luis Sanz), CS (Miguel Ángel Aumesqute), Podemos-Izquierda Unida (Susana Hornillo) y Adelante Andalucía (Sandra Heredia).

El debate, moderado por los estudiantes Samuel Chacón y María Ibáñez con la coordinación de Jorge Ceballos, se ha estructurado en tres bloques: infraestructuras, patrimonio y sostenibilidad; juventud y modelo de ciudad.

Muñoz ha defendido que Sevilla está "rotundamente mejor" que hace 8 años, cuando los socialistas accedieron a la Alcaldía tras 4 años de una mayoría absoluta del PP. Ha pedido al PP y al resto de partidos que "abandonen la foto fija", señalando las nuevas infraestructuras (línea 3 del Metro, ampliación del tranvía, línea de bus eléctrico a Torreblanca y conexión entre Santa Justa y el aeropuerto), la bonificación de los bonobuses de Tussam, construcción de más carriles bici y apuesta por la plantación de más árboles y un cinturón verde metropolitano.

En materia de vivienda --donde ha recordado la entrega de 90 VPO en Cisneo Alto y la construcción de 400 nuevas viviendas públicas de Emvisesa--, ha subrayado que la Ley de Vivienda es una "oportunidad" para construir más VPO y favorecer el acceso de los jóvenes a un hogar. Sobre el modelo económico, ha defendido que Sevilla está atrayendo inversiones más allá del turismo, poniendo como ejemplo la Agencia Espacial. Sobre el turismo, ha sostenido que hay que "poner coto" al crecimiento, ha defendido la tasa turística y ha apostado por el urbanismo de los 15 minutos --barrios concebidos como pequeñas ciudades, equipados con los servicios públicos necesarios--. Sobre limpieza, ha insistido en que hay "margen de mejora" pero ha recordado la contratación y compra de medios materiales para Lipasam.

Por su parte, Sanz ha contrapuesto su modelo al del PSOE, con un alcalde que, a su juicio, "se ha olvidado de gestionar" en materias como la limpieza, los barrios y la seguridad, entre otras. En esta línea, ha avisado de que en las municipales "nos jugamos el futuro", ya que "Sevilla no funciona porque no lo hacen sus servicios públicos". Para revertir esta situación, ha prometido una gestión "profesional" de Lipasam, más aparcamientos y cuidado de las zonas verdes. "¿Cómo nos va a hablar de futuro quien no sabe gestionar el día a día?", ha preguntado Sanz, que ha pedido a Muñoz que "limpie primero". "La ciudad está hecha una porquería", ha espetado.

Ha prometido nuevas instalaciones deportivas y mantener las existentes; salas de estudio en todos los barrios, ayudas al transporte y "trabajar de la mano de las universidades para frenar la fuga de talentos". "Voy a ser el alcalde que haga que Sevilla vuelva a ser competitiva", ha sentenciado. Sanz, que ha confirmado que su voto en el Senado será negativo a la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso porque "no tiene ni una sola medida para fomentar el acceso" a un piso, ha afeado al PSOE que "no ha entregado ni una VPO en ocho años" y, aunque ha defendido que Sevilla es una "potencia turística", ha insistido en que "no cabe ni un piso turístico más". Se ha comprometido, por último, a "reducir la brecha" entre los barrios, especialmente de los más vulnerables, buscando la coordinación de "esfuerzos".

Aumesquet ha señalado las consecuencias del "bipartidismo", avisando de que PP y PSOE acuden al 28M "con las mismas promesas que hace 20 años", porque no han solucionado los problemas cuando han gobernado, lo que le ha llevado a apostar por "sacar a los políticos profesionales" y abogar por gestores "profesionales".

Insistiendo en el "inmovilismo" de PSOE y PP, ha lamentado la situación de los barrios desfavorecidos y los cortes de luz en los mismos, tras lo cual ha apostado por descentralizar el turismo, prestar todos los servicios sociales directamente desde el Ayuntamiento, recuperar las escuelas municipales, rellenar "4.500 alcorques vacíos", poner locales públicos a disposición de emprendedores, una gestión "eficaz" de todos los servicios municipales y más aparcamientos.

Hornillo, de su lado, ha admitido los "avances" del PSOE ante los cortes en los barrios desfavorecidos, culpando de los mismos a Endesa como "principal responsable", ante lo cual ha prometido imponer "cláusulas sociales" para las empresas que contraten con el Ayuntamiento, así como "poner el PGOU al servicio" de los demandantes de vivienda y "tasas turísticas finalistas para mejorar los barrios".

Especialmente, ha propuesto "revertir el modelo depredador del turismo", avisando de que pese a sus discursos, el PSOE y el PP "siempre se ponen de acuerdo para poner más hoteles y centros comerciales o para privatizar" servicios públicos, ante lo cual apuesta por un "modelo de ciudad feminista e ilusionante".

Peláez ha mencionado reiteradamente la situación de los barrios "marginales", así como la incidencia de los fallos de suministro por "los enganches ilegales para plantaciones de marihuana", asegurando que ante ello hay que apostar por "educación e intervención social" con más plantilla y recursos municipales, y un "cumplimiento estricto de la Ley", extremo unido a un incremento de las plantillas policiales ante el repunte de infracciones penales que arrojan las estadísticas. También ha abogado por reclamar de nuevo a Endesa una renovación de sus infraestructuras.

Además, ha avisado de que frente a la "insoportable suciedad y la inseguridad manifiesta" que a su entender sufre Sevilla por el "deterioro de los servicios públicos", es necesario "acabar con el despilfarro en las políticas inútiles", pues "las políticas feministas de la izquierda no sirven para nada", ante lo cual su partido es la "única alternativa para mejorar la movilidad con más bonificaciones al transporte colectivo, una tarjeta única de transporte, el "pago digital", "liberalizar más suelo" municipal para promover más acceso a la vivienda, "más vivienda pública", más ayudas a los jóvenes emprendedores y "recuperar las escuelas municipales de oficios".

En el caso de Heredia, ha apostado por una ciudad que avance hacia una ciudad más "justa, feminista, solidaria, sostenible y verde", abogando por una "moratoria de 4 años" que paralice la implantación de nuevos alojamientos turísticos, para "ordenar" el "turismo arrollador".

También ha defendido políticas en pro de los barrios desfavorecidos, avisando de que el Gobierno andaluz del PP les está "criminalizando" a cuenta de las alusiones a las acometidas ilegales para los cultivos de marihuana, apostando así por una comercializadora municipal de energía, al mismo tiempo que ha criticado que Vox intente "meter miedo".

En el último minuto, la candidata de Adelante ha centrado su mensaje en la "pérdida de identidad" por el fenómeno de los pisos turísticos y ha apostado por "cambiar Sevilla, pero sin tocar su esencia", mientras Peláez ha vislumbrado dos escenarios: el del "estancamiento de una ciudad sucia e insegura" en contraposición a un Ayuntamiento "eficaz".

Hornillo ha enumerado algunos de los "logros" conseguidos por la coalición en el Gobierno central --"como el tope de la luz y la bonificación del transporte"--, y se ha mostrado confiada en "trasladar esas políticas progresistas al Ayuntamiento". En esa línea se ha manifestado Aumesquet al poner como ejemplo "lo ocurrido con CS en la Junta".

Por último, Sanz ha criticado la gestión del alcalde y ha ofrecido un modelo basado en "el cambio y la ilusión para que la ciudad vuelva a funcionar". Muñoz, frente a la "Sevilla en blanco y negro" del PP, ha defendido sus "avances" y ha planteado "¿por qué volver atrás?".