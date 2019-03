Listo el Plan Sevilla 2030 con 26 estrategias de futuro "metropolitano" y Espadas pide no repetir "el error"

Publicado 26/03/2019 13:00:10 CET

Lamenta que el Plan Estratégico Sevilla 2020 acabase "en el cajón" y avisa de que es "muy difícil" no "compartir" el nuevo documento

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paraninfo de la Universidad Hispalense ha sido este martes el escenario de la presentación del documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, que fija seis objetivos generales como la creación de empleo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el combate contra el cambio climático, desarrollados en 26 estrategias concretas destinadas a marcar el camino hacia una "Sevilla metropolitana" que genere más empleo y oportunidades, sea más "inclusiva" y esté preparada para afrontar retos globales como el cambio climático.

El acto ha sido celebrado después de que la preparación de este documento arrancase en octubre de 2016, y este pasado mes de febrero la comisión ejecutiva constituida para la configuración del plan respaldase el texto pergeñado y plantease su elevación al pleno del Ayuntamiento de Sevilla una vez introducidas las últimas sugerencias, al objeto de cosechar "el mayor consenso político posible" y que las siguientes corporaciones municipales apliquen las directrices acordadas.

La citada comisión, recordémoslo, ha contado con la participación de representantes de varias de las áreas del Ayuntamiento hispalense, de los grupos políticos de la Corporación municipal, de los sindicatos mayoritarios, de agentes económicos como la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios (CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el parque tecnológico de la Cartuja.

En ese sentido, han asistido al acto representantes de la patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación, de la Junta, de la Subdelegación, del Gobierno local socialista con el alcalde, Juan Espadas, al frente, de Participa y de IU, entre otros.

El PP no ha participado del acto, avisando de que se trataba de una presentación "oportunista y electoralista" al ser celebrada justo antes de las elecciones generales y municipales y alertando de que el documento propuesto es "inconcreto" y carece de "cronograma, presupuesto o medidas" específicas. El grupo municipal de Ciudadanos tampoco ha asistido, porque según han precisado a Europa Press fuentes del mismo, aunque el documento incluye propuestas de la formación morada tras su participación en la elaboración, Cs no apoya que el texto sea planteado "sin consenso con todas las fuerzas políticas y a dos meses de las elecciones, con un claro interés electoralista".

"TRABAJO COLECTIVO"

En cualquier caso, el alcalde ha defendido durante el acto que el Plan Estratégico Sevilla 2030 es fruto de un "trabajo colectivo y un proceso participativo" en el que se han involucrado 352 representantes de la sociedad civil organizada, divididos en diez grupos temáticos que han sumado más de 22 horas de "debate activo" y han recogido "diferentes sensibilidades, acentos y enfoques", para trazar el camino hacia "la Sevilla metropolitana de 2030".

El plan, según el alcalde, ha sido configurado además a partir de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es decir encarando desde Sevilla los "retos globales" del planeta.

Para Espadas, el texto planteado "define" la hoja de ruta de la ciudad en materia de "transición energética, desarrollo urbano, lucha contra el cambio climático, nuevos modelos productivos y generación de empleo", entre otros aspectos, apostando por "maximizar el beneficio privado y social y distribuir la riqueza de manera más justa". Supone, a su juicio, un documento que plasma todo un "proyecto compartido" de la ciudad junto con su área metropolitana.

A tal efecto, ha rememorado el trabajo desarrollado años atrás para perfilar el Plan Estratégico Sevilla 2020 y cómo el mismo acabó finalmente "en el cajón" al no ser aprobado en el pleno. "Fue un error que no podemos volver a cometer", ha aseverado, defendiendo que a su juicio "es muy difícil decir qué no se comparte" del documento planteado ahora.

En nombre del equipo técnico encargado de la coordinación y redacción del plan, Javier Franco ha detallado que el mismo gira en torno a seis objetivos generales, que son la creación de empleo y economía; la lucha contra la pobreza y la desigualdad; la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático; la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana; un impulso a los valores cívicos y los derechos ciudadanos; y promover la cultura y la diversidad.

Tales objetivos son desarrollados en 26 estrategias concretas, entre las que figuran por ejemplo las políticas de empleo, el "turismo sostenible en el centro", los planes integrales de barrio, las políticas de "vivienda asequible", la "movilidad sostenible", la "proyección exterior" y las relaciones como área metropolitana, según el volumen recogido por Europa Press.

DEFINIR "PROYECTOS MOTORES"

Todo ello, según Javier Franco, pergeñado a partir de 44 instrumentos como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, el Plan de Calidad del Aire de Sevilla, el Plan de Accesibilidad Universal, la Agenda Digital de Sevilla, el Plan del Puerto o el Plan Director de Patrimonio Histórico, entre otros, al objeto de "definir un proyecto de ciudad inclusiva y horizontal", mediante estrategias "transversales" que abarcan desde la realidad de los barrios a las relaciones de área metropolitana. Corresponderá a las futuras corporaciones locales, según ha avisado, diseñar e impulsar los "proyectos motores" que traduzcan las estrategias marcadas en el documento.

También ha tomado la palabra la portavoz de Participa, Susana Serrano, quien ha defendido como "imprescindibles los consensos" alcanzados en torno a este plan, especialmente para luchar contra "las desigualdades", generar "oportunidades para la gente joven" y despertar una "visión metropolitana de Sevilla", toda vez que desde IU también se ha respaldado la "transformación" del modelo de ciudad por la que apuesta el documento, llamando a "ponerlo en marcha" y hacer un seguimiento constante del mismo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Alfonso Vidán y Juan Bautista Ginés, de su lado, han defendido también el "consenso" conseguido en torno al texto, reclamando su aprobación y que tenga "continuidad" más allá de los "avatares" políticos del Ayuntamiento. "Este no es un plan del Gobierno local o de una corporación, sino de Sevilla", ha aseverado Vidán.

Manuel García Brenes, en nombre de la Cámara de Comercio, ha respaldado también el "proceso participativo" seguido para elaborar el plan, recordando entre otros aspectos que Sevilla ha tenido otros instrumentos de planificación pero "no con tanto consenso" como el logrado en esta ocasión.