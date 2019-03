El Lope de Vega de Sevilla acoge hasta el domingo la obra 'La vuelta de Nora' con Aitana Sánchez-Gijón de protagonista

Publicado 14/03/2019 17:22:02 CET

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge entre el 14 y el 17 de marzo 'La vuelta de Nora', obra escrita en el 2017 por Lucas Hnath y que es la secuela de 'Casa de Muñecas' de Ibsen y protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, que estará acompañada sobre las tablas por Roberto Enríquez, María Isabel Díaz y Elena Rivera, bajo la dirección de Andrés Lima.

La obra comienza con una llamada a la puerta, la misma puerta que Nora cerró de un portazo 15 años atrás justo antes de que cayera el telón. Y es ahora un autor contemporáneo quien toma el relevo a Ibsen y desarrolla la acción, explorando el caos emocional resultante por la vuelta a casa de Nora, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Después de abandonar su casa, a su marido, sus hijos y su niñera, la protagonista se ha convertido en una exitosa escritora feminista. La razón de su vuelta es formalizar los papeles de divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald.

Durante el transcurso de la obra, Nora será cuestionada sobre sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida (llegando incluso a darla por muerta), así como recriminada por las consecuencias de su huida, expresadas desde cada uno de los puntos de vista de los personajes.

Su estreno en Broadway fue la sensación de la temporada, ampliando su tiempo en exhibición, muy por encima de las obras no musicales. Críticas tan rotundas como "La mejor obra de la temporada" (The New York Times) o "Lo único que quiero hacer el resto de mi vida es hablar de "Casa de Muñecas, Segunda Parte" (The Washington Post) ayudaron a este fenómeno que cosechó ocho nominaciones a los Tommy, entre los que destacan Mejor Obra, Mejor Dirección y Mejor interpretación.

Director, autor y actor, Andrés Lima lleva 35 años de carrera profesional dedicada a la creación de espectáculos. Su paso por 'Royal Court Theater' de Londres (Becado por el British Council), y su propia curiosidad teatral y vital fraguaron su interés por crear un taller de investigación permanente. Andrés Lima ha recibido numerosos premios por su carrera teatral en solitario o con su compañía Animalario. Entre otros el Premio nacional de Teatro y cuatro Premios MAX como director.

Aitana Sánchez-Gijón, quien da vida a Nora, se inició desde muy joven en el teatro, donde ha realizado una importante actividad destacando sus trabajos en 'A puerta cerrada' de Miguel Narros, 'La gata sobre el tejado de zinc caliente' y 'Las criadas' de Mario Gas.

Ha subido al escenario en repetidas ocasiones junto a Mario Vargas Llosa con las obras 'Las mil noches y una noche', 'Odiseo y Penélope' y 'La verdad de las mentiras', dirigida por Joan Ollé. Ha triunfado con la puesta en escena de 'Un Dios Salvaje', de Yasmina Reza dirigida por Tamzin Townsend y un año después, en 2011, en la obra 'Santo' representada en el Teatro Español y dirigida por Ernesto Caballero. También destacan sus últimas interpretaciones, 'Medea' de Séneca, adaptada y dirigida por Andrés Lima; o 'Las troyanas' de Eurípides, adaptada por Alberto Conejero y dirigida por Carme Portaceli.

En el ámbito televisivo ha destacado su trabajo en la adaptación de la novela de Leopoldo Alas Clarín 'La Regenta' (dirigida por Fernando Méndez-Leite) en la que dio vida a una atormentada Ana Ozores. En 2010, protagonizó 'La viuda valenciana', una adaptación de la obra de Lope de Vega. Desde 2013 participa en la serie Velvet como Doña Blanca. En el cine ha trabajado con directores como Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Fernando Colomo, Imanol Uribe, Jaime Chávarri entre otros.