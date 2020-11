Una madre sevillana con seis hijos menores pide una vivienda social ante un posible desahucio

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Una madre sevillana con seis hijos menores ha pedido acceder a una vivienda digna con un alquiler social al que pueda hacer frente ante el posible desahucio al que se enfrenta de la residencia que ocupa actualmente de forma ilegal desde 2016.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press Televisión la propia afectada, Bárbara Campos, quien ha explicado que tras abandonar la vivienda en la que residía en otro barrio sevillano por no poder hacer frente al pago del alquiler, ya que la propietaria de la misma le subió la cuota, decidió ocupar la casa en la que reside "a día de hoy", y sobre la que pesa una orden de desahucio, al encontrarse vacía.

Además, ha recordado que antes de entrar en la vivienda en la que reside ilegalmente junto a sus seis hijos menores tuvo que abonar una cantidad económica a los anteriores ocupas.

"Ahora, de la noche a la mañana me viene el papel del desahucio, sin juicio ni posibilidad de acceder a un alquiler social", ha lamentado y ha añadido que ella no se niega a pagar. "Sólo pido un techo para mis hijos, para darle lo mejor posible y que no les falte de nada", ha asegurado.

Esta madre de familia, separada, en desempleo y con el Ingreso Mínimo Vital como única aportación económica a su familia se ha preguntado "qué hace ahora" si en tres meses la desahucian de la vivienda. "Yo sólo pido un trabajo y que mis hijos tengan un techo; una vivienda digna donde los pueda criar en condiciones", ha concluido.