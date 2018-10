Marín destaca que la denuncia contra Millán viene de "expulsados" de Cs y ve normal la apertura de diligencias

Publicado 18/07/2018 11:55:49 CET

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha señalado este miércoles que la Fiscalía "ha hecho lo que tiene que hacer" al abrir diligencias para investigar al portavoz de Cs en el Ayuntamiento hispalense y en la Diputación de Sevilla, Javier Millán, tras la presentación de una denuncia por parte de "exmilitantes que fueron expulsados" del partido naranja, según ha puesto de relieve.

Además, el líder de Cs en Andalucía ha abogado por "esperar a que se pronuncie" el Ministerio Fiscal para "nosotros después también pronunciarnos".

Así lo ha manifestado Juan Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en relación a la decisión de la Fiscalía de Sevilla de abrir diligencias tras la denuncia por parte del que fuera portavoz de la formación naranja en Camas Juan José Jurado, actualmente concejal de libre adscripción en ese ayuntamiento, en la que se le acusa de malversación de caudales públicos y financiación irregular de partidos.

Según han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, esta apertura de diligencias se enmarca en el proceso habitual tras la presentación de la denuncia interpuesta por Jurado, quien forma parte ahora del partido político Contigo Somos Democracia, junto a otros ediles principalmente escindidos de Cs.

Marín ha explicado que no ha hablado de esta decisión de la Fiscalía --que ha "leído esta mañana"-- con el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, y ha tildado de "curioso que dos ex militantes" de Cs "que no entregaron su acta y fueron expulsados del partido hagan esta denuncia".

En todo caso, ha zanjado señalando que "el fiscal ha hecho lo que tiene que hacer, abrir diligencias, y a partir de ahí esperaremos a que se pronuncie para nosotros después también pronunciarnos".

En la referida denuncia, en la que se solicita la incoación de las diligencias de investigación para comprobar la existencia de un posible delito, se señala una presunta malversación de fondos públicos al asegurar que se imputaban gastos al grupo de Cs en la Diputación que eran realizados para el grupo del Ayuntamiento.