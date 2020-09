Más de 50 investigadores avisan de la "insostenible situación" del Archivo Histórico de Sevilla por el aforo reducido

Alertan de investigaciones "paralizadas" y universitarios que no podrán completar sus trabajos de fin de grado o tesis doctorales

Más de 50 investigadores, entre ellos varios catedráticos de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), así como jóvenes investigadores con estudios en marcha, han remitido una carta a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, avisando de la "insostenible situación" que afrontan a la hora de usar el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, dada la reducción del aforo máximo de la sala de investigadores de dicho centro, extremo que está "frenando o paralizando proyectos de investigación".

En esta carta, registrada el pasado viernes y recogida por Europa Press, los investigadores adheridos a la misma señalan la "adaptación de los centros públicos de investigación, como archivos y bibliotecas", a las prevenciones dictadas por las autoridades sanitarias frente a la pandemia de Covid-19, lo que se ha traducido en "una reducción del aforo para cumplir las medidas de distanciamiento social e higiene".

En el caso del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, una vez levantado el estado de alarma decretado por el Gobierno central contra la pandemia y merced a la orden autonómica de 19 de junio de 2020 de medidas preventivas frente al virus, el aforo de la sala de investigación de dicho recinto se redujo a 14 usuarios, una cifra "muy inferior a la habitual antes de marzo", cuando dicha sala acogía a unas 25 o 30 personas diariamente.

No obstante, las mermas en la plantilla del Archivo Histórico Provincial, según este escrito, motivaron que el pasado 17 de agosto el aforo de la sala de investigadores del recinto se redujese a sólo seis personas, "por estricto orden de llegada", si bien desde el pasado 17 de septiembre el aforo máximo habría sido fijado en 12 personas, según admiten los promotores de esta carta a Patricia del Pozo.

"INSOSTENIBLE SITUACIÓN"

No obstante, dicho aforo máximo, según exponen estos investigadores, "sigue estando muy lejos de ser suficiente". "La situación resulta insostenible, con varios investigadores que no pueden acceder a la sala para realizar su trabajo a diario, cuando apenas ha comenzado el curso, durante el cual numerosos estudiantes de las universidades utilizan los fondos del Archivo para realizar prácticas y trabajos de Fin de Grado, Fin de Máster y Tesis Doctorales, que no podrán realizarse si se mantienen las condiciones actuales", avisan estos investigadores, mostrando especial preocupación por la incidencia del asunto sobre aquellos estudiantes que afrontan sus tesis doctorales.

Es más, según alertan, esta situación está "frenando o paralizando varios proyectos de investigación en activo, financiados con fondos públicos, con frecuencia de la propia Junta de Andalucía", al implicar tales estudios la consulta de documentos custodiados en el Archivo Histórico Provincial.

Además, en esta carta se recuerda que el citado centro es "uno de los repositorios documentales más importantes" de Andalucía y, por ende, "durante todo el año recibe a numerosos investigadores de fuera de Sevilla, cuyas estancias deberán interrumpirse si la situación actual se prolonga".

UN CENTRO "INDISPENSABLE"

"El Archivo Histórico Provincial de Sevilla es indispensable para el trabajo de un gran número de investigadores. (...) Sus fondos contienen documentación desde el siglo XIV hasta el XXI, incluyendo colecciones tan importantes como los Fondos de Protocolos Notariales de Sevilla (los cuartos por volumen en España) y varios pueblos de la provincia, los archivos de distintas empresas y familias o documentación sobre la Guerra Civil y la Postguerra", sostienen los promotores de esta carta.

Por ello, aunque los investigadores admiten que "estos tiempos extraordinarios" obligan a "esfuerzos" por parte de todos, advierten de que "en los archivos dependientes de la Junta de Andalucía llueve sobre mojado, pues a las nuevas circunstancias hemos de añadir el abandono en que se encuentran desde hace años".

Así, solicitan a la consejera de Cultura que el Archivo Histórico Provincial de Sevilla cuente con "el personal necesario para atender la sala de investigación en condiciones adecuadas, garantizando la conservación y el buen uso del patrimonio histórico".