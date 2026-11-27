Sección de Fruta y Verdura de Mercadona. Archivo. - MERCADONA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha anunciado la apertura este viernes, 27 de noviembre, de una nueva tienda en Dos Hermanas (Sevilla) que responde al nuevo modelo de 'Tienda 9', que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra.

Según ha informado Mercadona en una nota de prensa, la apertura, en cuya construcción han participado 48 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 9,8 millones de euros.

Entre las novedades de este modelo de tienda está la reorganización integral de la sala de venta, que supera los 1.920 metros cuadrados. Los nuevos establecimientos pasan de distribuirse por negocios a estar organizados por procesos.

Según Mercadona, la nueva distribución del espacio favorece la actividad de su plantilla, dado que se reducen los desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

En el caso de la nueva tienda de Dos Hermanas, la plantilla está formada por 38 personas. De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

"Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación", ha concluido.