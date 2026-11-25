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DOS HERMANAS (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Mercadona abre este viernes, 27 de noviembre, una nueva tienda en Dos Hermanas (Sevilla), concretamente en la calle Albéniz. Este supermercado responde al nuevo modelo de 'Tienda 9', que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los 'Jefes', como la compañía denomina internamente a sus clientes. La apertura, en cuya construcción han participado 48 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 9,8 millones de euros.

Según ha precisado la cadena de supermercados a través de un comunicado, entre las novedades de este modelo de tienda está la reorganización integral de la sala de venta, que supera los 1.920 metros cuadrados. Los nuevos establecimientos pasan de distribuirse por negocios a estar organizados por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados "da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido".

En concreto, la nueva distribución del espacio favorece la actividad de su plantilla, dado que se reducen los desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo. En el caso de la nueva tienda de Dos Hermanas, la plantilla está formada por 38 personas, todas procedentes de otros centros más alejados de sus domicilios "con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales".

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto "permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura", puesto que destina más espacio para estos productos en el libre servicio. Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el diez por ciento en energía y de hasta el 40 por ciento en consumo de agua.

En términos de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas "que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de toda la cadena".

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, de este modo se mejora la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda.

Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío "de forma más eficiente y sostenible". A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, "garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo".

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los 'Jefes', la tienda incluye una zona de descanso para los clientes con mesas y sillas. El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09,00 a 21,30 horas.

Dispone de un aparcamiento de 150 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos y cuatro plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra 'online' a través de 'www.mercadona.es'.

Con esta nueva apertura, Mercadona refuerza su red comercial en Dos Hermanas, donde ya cuenta con siete supermercados. De este modo, los clientes siguen beneficiándose de su conocida estrategia Siempre Precios Bajos (SPB), con la que Mercadona "garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible".