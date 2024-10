Muere José García Pastor, hermano mayor de las Cigarreras de Sevilla

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hermandad de las Cigarreras de Sevilla, corporación perteneciente a la nómina del Jueves Santo de la Semana Santa de la ciudad, ha informado del fallecimiento este sábado de su hermano mayor, José García Pastor.

En un comunicado, la cofradía ha lamentado la desaparición de este abogado de profesión, casado y padre de un hijo, de quien destaca que "era ejemplo de entereza, compromiso, discreción, generosidad y de una profunda fe".

Pastor comenzó como miembro de Junta de Gobierno en la hermandad, ocupando el cargo de Mayordomo 1º desde 2008 hasta 2014, para ser posteriormente teniente de hermano mayor desde 2015 hasta su elección como hermano mayor en 2019.

La corporación de Los Remedios ha puesto en valor que tuvo que lidiar en el inicio de su mandato con la pandemia del coronavirus, y subraya que posteriormente desempeñó un papel "muy activo" para culminar una aspiración histórica de Las Cigarreras: la propiedad de la Capilla, "donde la hermandad podrá crecer en cultos, formación y caridad con sus futuras generaciones".

También traslada la hermandad que Pastor deja "un gran vacío en nuestros corazones". "No sabremos agradecerte lo suficiente lo que has hecho por los hermanos de Las Cigarreras y por todo lo que has conseguido con tu buen hacer", ha afirmado, para aseverar que "nos has regalado un legado material e inmaterial encomiable y que debemos continuar como siempre nos decías: Haciendo Hermandad".

"Que el Señor lo tenga en su gloria y en la presencia de María santísima", ha manifestado por su parte en un mensaje en 'X' (antes Twitter) el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.