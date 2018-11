El musical familiar 'El desván de nunca jamás', este fin de semana en Sala Cero Teatro de Sevilla

Publicado 09/11/2018 19:06:53 CET

'El desván de nunca jamás' llega este fin de semana a la programación familiar de Sala Cero Teatro. Así, este sábado 10, a las 17,00 horas, y el domingo 11, a las 12,00 horas, se podrá disfrutar de esta propuesta de teatro musical de la compañía extremeña Teatro Maltravieso.

Se trata de una propuesta recomendada a partir de seis años, que presenta un desván "como ese lugar siempre atractivo y mágico que contiene retazos de nuestra historia, objetos que han pertenecido a nuestros mayores y, en este desván de nunca jamás, aguarda, además, alguna sorpresa que se convertirá en motor de una aventura que nuestros dos personajes, niños-abuelos, vivirán guiados por el hado y acompañados de tres grandes marionetas: Hasim, África y Berta (la cigüeña)", explican en un comunicado desde Maltravieso.

La inmigración, el paso del tiempo, el disfrute por lo desconocido, etcétera, irán apareciendo como temas de una trama que nos descubre aspectos sobre nosotros mismos en clave de teatro musical. El desván de nunca jamás cuenta con la dramaturgia y dirección de Isidro Timón, y con un reparto compuesto por Rubén Lanchazo, Victoria Hernández García y César Bravo.

Las entradas están ya a la venta con un precio para adultos de diez euros, infantil, siete euros. Adulto+infantil (menor de 3 años) en una única butaca a once euros, Tarjeta Amigo Escenarios ocho euros y La gran familia (precio de grupo a partir de 5 entradas) a siete euros. Se pueden adquirir en la taquilla de Sala Cero Teatro (C/ Sol, 5 - junto a Santa Catalina), venta 'on line' en la web www.salacero.com/entradas, y tienda FNAC.