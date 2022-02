El neurocirujano Francisco Trujillo, nuevo académico de número de la Real Academia de Medicina de Sevilla

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo y neurocirujano Francisco Trujillo Madroñal ha tomado posesión de su plaza de Neurocirugía (Sección II) como académico de número electo en la sesión pública y extraordinaria que se ha celebrado este domingo, a las 12,00 horas, en el Salón Ramón y Cajal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (Ramse).

'Pasado, presente y futuro de la Neurocirugía: aportaciones a la Medicina' ha sido el título de su discurso, que ha sido contestado por el doctor Carlos Pera Madrazo, según informa en un comunicado.

Mariano Rajoy, presidente de Gobierno entre 2011 y 2018, Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta, y Javier Arenas, senador del PP, han sido algunas de las autoridades del mundo de la política que han acudido al acto, que ha clausurado por el presidente de la Ramse, el doctor Carlos A. Infantes Alcón.

"Gracias, doctor Trujillo, por enseñarnos que no se puede tirar la toalla, aunque nos veamos en un horizonte próximo a los 80 años de vida, pero manteniendo la obligación de transmitir a los jóvenes ánimo para que continúen y nunca, por el egoísmo de no poder participar en el mundo que se nos avecina, suponer un freno a nuestra próxima generación", ha destacado el doctor Infantes.

Francisco Trujillo, que ocupará el primer sillón de neurocirugía de esta Real Academia, ha hecho un resumen del nacimiento y la evolución de la neurocirugía mundial planteando el presente de esta especialidad e intentando predecir las distintas líneas de investigación que llevarán al futuro de este campo de la medicina.

Con este objetivo, ha defendido varias premisas que considera imprescindibles para el progreso de un neurocirujano y, por tanto, de la propia neurocirugía. "En el fondo es lo que me transmitieron mis maestros y yo intento transmitir a los que me rodean. En primer lugar, ser generosos en la vida si quieres que la vida sea generosa contigo; en segundo lugar, trabajar en equipo, dada la complejidad de todas las especialidades médicas el trabajo en equipo me parece imprescindible, y en tercer lugar intentar no apropiarte de los éxitos de los demás, incluidos tus colaboradores directos", ha explicado el nuevo académico.

Para un médico vocacional como el doctor Trujillo Madroñal, el ingreso en la Real Academia de Medicina, la más antigua de Europa, supone la cúspide de su carrera profesional. "Era una meta inalcanzable de la que tengo la gran suerte de disfrutar en estos momentos, pero por mucho que esto suponga para mí, estoy absolutamente convencido que hubiese supuesto muchísimo más para mi padre --médico rural-- ya que todos los consejos que me daba iban encaminados a subir a la cúspide de mi carrera. Entrar como académico es la cima".

Francisco Trujillo (Algodonales, Cádiz, 1947), licenciado en Sevilla en 1970, cursó la especialidad de Neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Es Doctor por la Facultad de Medicina de Cádiz con la tesis 'Tratamiento Quirúrgico de las Fracturas de Odontoides. Aportación personal a la Técnica'.

A lo largo de su carrera profesional, ha obtenido una extensa experiencia en toda la patología intracraneal, tumores cerebrales como gliomas, meningiomas, ependimomas, metástasis... así como en cualquier localización cerebral. Trujillo está considerado por la revista Forbes como uno de los mejores neurocirujanos de España.

En la actualidad, el doctor Trujillo desarrolla su actividad profesional en el Instituto de Especialidades Neurológicas, centro del que es director y cofundador, y es jefe de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla.