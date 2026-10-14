Normalizada la circulación en la alta velocidad de Sevilla con Madrid tras una incidencia en la señalización

Archivo - Imagen de archivo de un tren de alta velocidad. - RENFE - Archivo
SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La circulación ferroviaria entre Madrid y Sevilla tiende a normalizarse en la noche de este miércoles, 14 de octubre, tras registrar retrasos por una incidencia en la señalización localizada en el viario a la altura de Hornachuelos.
Según detallaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) consultado por Europa Press, sobre las 17,38 horas se ha suspendido la circulación en una de las vías por dicha incidencia, circunstancia que se ha prolongado hasta las 18,30 horas.
De esta manera, Adif adelantaba que los retrasos se prolongarían debido al "alto tráfico" de trenes en dicho tramo.