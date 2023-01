De nuevo a pleno la licitación de la recogida de basura de Mairena tras ser rechazada en la anterior sesión

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado en minoría por el socialista Antonio Conde, celebra el jueves su pleno ordinario del mes, con un orden del día en el que figura de nuevo el expediente de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y los pliegos diseñados para su nueva licitación, un punto rechazado en la anterior sesión de diciembre al votar en contra PP, Cs, Unidas Podemos y Vox, a esta propuesta del Gobierno local del PSOE.

Fue en la primavera de 2013, recordémoslo, cuando el entonces Gobierno local del popular Ricardo Tarno, con el voto favorable de PP y PA y el rechazo de PSOE e IU, acordó la contratación externa de este servicio hasta ese momento prestado directamente por el Ayuntamiento.

Esta externalización, que supuso un conflicto con la plantilla de este servicio, fue entonces adjudicada a la empresa Recolte, con la subrogación de los 19 empleados municipales que estaban adscritos al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

RECHAZO EN EL PLENO DE DICIEMBRE

En diciembre, tras tumbar el pleno el nuevo expediente de licitación promovido por el actual Gobierno local del PSOE, el Gobierno local socialista acusaba a la oposición de "poner en riesgo la estabilidad de la plantilla y la prestación del servicio", dado que en junio de este año culmina el periodo de vigencia del actual contrato con Recolte.

Esta postura de la oposición, según los socialistas, "afecta a la estabilidad laboral de los trabajadores, que ahora cuentan con un horizonte laboral de seis meses cuando el nuevo contrato les garantizaba diez años, al incluir que la empresa ganadora absorbía a la plantilla".

AVISOS DE "PRIVATIZACIÓN"

Unidas Podemos, que votó en contra, explicaba de su lado su posicionamiento, señalando que defiende "la gestión directa de los servicios municipales". "Creemos que privatizar un servicio público sale más caro para la ciudadanía o empeora las condiciones sociales y económicas de los trabajadores del servicio público, o ambas cosas" a la vez, indicaba la coalición de izquierdas.

El grupo mairenero de Unidas Podemos precisaba eso sí que no tiene "nada en contra de las empresas privadas", pero no apoya que las mismas estén encargadas de "gestionar lo público, porque el beneficio empresarial no debe salir de la gestión pública, ni para la sanidad ni la educación ni para la recogida de residuos sólidos urbanos".