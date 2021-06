La ONCE dedica su cupón del jueves al sector de la hostelería como "inyección de autoestima y de confianza"

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedica su cupón de este jueves 17 de junio al sector de la hostelería, uno de los más afectados por el parón económico provocado por el coronavirus. Cinco millones y medio de cupones difundirán la importante labor de este sector por toda España.

El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, han presentado este cupón al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en un acto en Abades Triana, en el que ha participado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, y la directora general de Consumo y Mercado del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Cuadrado.

Este es el segundo cupón que la ONCE dedica al sector en un año como símbolo de su apoyo después del dedicado en julio de 2020 con la vuelta de los vendedores de la ONCE a la calle tras el confinamiento. La ONCE quiere apoyar así a los profesionales de la Hostelería y colaborar en lo posible para que pueda recuperar el terreno perdido durante la pandemia de COVID-19.

"Este cupón tiene que ser una inyección de autoestima y de confianza en el potencial de un sector que se identifica mucho con nuestra forma de ser -sostuvo Patricio Cárceles-, un reconocimiento a la calidad profesional que es la marca habitual de la hostelería andaluza y española y un aplauso a la capacidad de resistencia de los hombres y mujeres que conformáis un pilar esencial de la economía de Andalucía y de España".

'Sigamos disfrutando juntos' es el lema que preside este cupón, que muestra a un camarero sirviendo a una pareja, sentada en una terraza, todos ellos con su mascarilla. Una escena que, poco a poco, va siendo más habitual en toda España a medida que la vacunación aumenta y las restricciones de suavizan.

Hostelería de España es la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España. La hostelería está formada por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2% al PIB de la economía española.

Específicamente, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,3 millones de personas y tiene una facturación cercana a los 94.000 millones de euros, aportando el 4,7% al PIB nacional.

Con este cupón, se pretende que se vuelva a disfrutar de estos establecimientos que unen a mucha gente, y cuyos profesionales, en muchas ocasiones, se convierten en amigos de su clientela.