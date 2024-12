La ONCE reparte 350.000 euros en la Carretera de Carmona en Sevilla este martes

El vendedor de la ONCE desde 2015, Rafael Morales, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido 350.000 euros en la Carretera de Carmona en Sevilla. La suerte la ha dado Rafael Morales, vendedor de la ONCE desde 2015, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Según ha explicado la entidad en una nota, Morales vendió ocho cupones a las puertas del supermercado Lidl, donde repartió 280.000 euros, y otros dos cupones en el bar 'El Maestranza', también en la misma zona, donde repartió otros 70.000 euros.

Así, Morales ha comentado que "yo no veo 'La Revuelta', entonces suelo comprobar el número premiado por Internet y me llevé una sorpresa muy grata". "Le dije a mi mujer que he dado el cupón y la verdad es que estoy muy contento, y más en vísperas de Navidad", ha afirmado.

El sorteo del 17 de diciembre estaba dedicado al 75 Aniversario de la Asociación Artística de Gipuzkoa y ha llevado el resto de los premios a Extremadura y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas ( seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 20 de diciembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros dieciocho países del espacio económico europeo, ofrece un bote de dieciocho millones de euros.

Y el sorteo del Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, con 80 premios de 400.000 euros, 80 de 40.000 euros y otros 80 agraciados con 20.000 euros y un total de más de 51 millones de euros en juego.