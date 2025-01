La oposición de Alcalá de Guadaíra acusa a PSOE y AxSí de "vaciar" el pleno y el ejecutivo esgrime la junta de gobierno

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Durante el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez junto a Andalucía por Sí (AxSí), los grupos de oposición han reprochado al Gobierno local de coalición la ausencia de "puntos de gestión" en la sesión, avisando de que el pleno está siendo "vaciado"; ante lo cual el ejecutivo ha alegado sus acuerdos y medidas en la junta local de gobierno, órgano que "tiene el peso de la gestión" y donde "se aprueban los actos más relevantes".

En concreto, tras dar enumerar el secretario general del Ayuntamiento las resoluciones de Alcaldía y de los ediles del Gobierno municipal emitidas en las últimas semanas, el portavoz del PP, Esaú Pérez Jiménez, ha comenzado la defensa de su moción en demanda de la adecuación del planeamiento urbano en pro de una "ciudad más justa e integrada"; avisando de que los "asuntos de gestión" o propuestas del Ejecutivo local ha sido "agotados en apenas dos minutos de pleno".

Ello, cuando según ha remarcado, han transcurrido "35 días" desde la anterior sesión plenaria, tras lo cual, según ha dicho, el Gobierno local no ha elevado al pleno "ni un solo asunto para ser presentado, compartido o debatido" con el resto de grupos municipales.

El edil del PP ha acusado así al Gobierno local del PSOE y AxSí de dirigir la ciudad "de espaldas a los representantes del pueblo", "desplazando la acción política" fuera del pleno, "donde reside la soberanía popular"; una "táctica que no es muy constitucional o democrático".

LA LEY

El edil del PP ha reconocido que la Ley de Bases de Régimen Local "no obliga" al Gobierno local a elevar al pleno "más que los asuntos que la norma establece como obligatorio", pero ha llamado a los gobernantes locales a "ir más allá" en pro de la participación política.

El edil no adscrito Manuel Araujo ha compartido estas palabras, mientras José Luis Roldán Fernández, de Alcalá nos Importa, ha reprochado directamente al Gobierno local de no elevar al pleno más que "daciones de cuentas". Evaristo Téllez, de Vox, ha señalado de su lado que el Gobierno local "rehuye el debate en las sesiones plenarias", porque en esta ocasión, "el orden del día carece de propuestas del Gobierno local" o de sus partidos. "No hay ningún punto de gestión", ha aseverado.

El concejal socialista Francisco Jesús Mora, de su lado, ha defendido que el Gobierno local está desplegando "una acción de gestión muy importante", si bien "la ley distribuye las competencias y la junta local de gobierno", con participación exclusiva del Gobierno local, "tiene el peso de la gestión" y es donde "se aprueban los actos más relevantes".

SUBVENCIONES Y PROGRAMAS

Así, Mora ha defendido que en los últimos tiempos ha sido aprobada la concesión de subvenciones, adjudicado y licitado contratos "de importancia" o desplegado programas de salud, igualdad o deporte, entre otros aspectos.

El edil del PSOE ha esgrimido además que el Gobierno local ha aprobado recientemente el proyecto presupuestario municipal de 2025, ejecutando actuaciones como "el plan de asfaltado" o el nuevo aparcamiento de la casa de la juventud", según ha defegendido.

Así, ha acusado a la oposición de dedicarse a la "agitación" porque el Gobierno local, a través de la junta de gobierno, "trabaja todos los días para la gestión ordinaria" y va a "inundar de gestión 2025".

El portavoz del PP, ante ello, ha manifestado que precisamente esos asuntos son los que desearía ver en el pleno, que ha reivindicado como "foro de la acción política", llamando a "no vaciarlo".