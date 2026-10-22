Los Pajaritos desbanca al Polígono Sur de Sevilla como el barrio más pobre de España según el informe anual del INE

Archivo - Efectivos de la Policía Nacional desplegados en el Polígono Sur, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), enmarcados en el proyecto europeo Urban Audit sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea, incluye un año más al Polígono Sur y a Los Pajaritos como los dos barrios de menor renta neta media anual por habitante de toda España, si bien este último le ha arrebatado ese liderazgo. De nuevo, un total de seis barrios de la capital andaluza se hallan entre los 15 con menor renta neta media anual por persona del conjunto del país.

Según dicho estudio estadístico, consultado por Europa Press y relativo a las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes, Los Pajaritos-Amate tiene un renta neta media anual por habitante de 7.688 euros por persona frente a los 7.941 del Polígono Sur; le sigue el barrio de Juan XXIII de Alicante con 8.065 euros por personas.

Tales conclusiones derivan, según precisa el Instituto Nacional de Estadística, de datos cosechados respecto a 2025 en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes.

Así, en el apartado de 'barrios con mayor y menor renta' del citado estudio estadístico, el INE indica que las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en los citados barrios. Torreblanca aparece en sexto lugar, con 9.418 euros; el entorno de Las Tres Mil Viviendas y La Oliva solo un escalón por debajo (9.589); la zona del Cerezo y Barzola en décimo puesto (10.183) y Palmete-Rochelambert (10.490) el número 14 de dicho listado.

Por el contrario, el barrio de El Viso, en Madrid, registró la mayor renta neta media anual por habitante, con 49.654 euros, seguido de Recoletos (46.207). No en vano, cuatro de los cinco barrios con más poder adquisitivo se concentran en la capital de España. En esos puestos se cuela Pedralbes, en Barcelona, que ocupa el cuarto lugar merced a los 43.614 euros de renta media por habitante.

En cuanto a los distritos, en Sevilla capital la brecha se acentúa si comparamos el de Bellavista-La Palmera-Cerro, que refleja 22.764 euros con los 52.941 euros contabilizados en el Casco Antiguo.