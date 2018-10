Participa Sevilla reclama que no se exija el DNI para darle la tarjeta gratuita de Tussam a los menores de 12 años

Publicado 23/09/2018 16:32:24 CET

Participa Sevilla ha reclamado que no se exija el DNI para darle la tarjeta gratuita de Tussam a los menores de doce años porque "si hasta los 14 no es obligatorio que nadie tenga DNI, no se entiende cómo el Consistorio obliga a tenerlo a quienes quieren beneficiarse de la nueva tarjeta infantil".

Así se ha expresado en un comunicado este domingo el edil y diputado provincial de Participa Sevilla, Julián Moreno, quien ha propuesto como alternativa la presentación del Libro de Familia para que los menores acrediten su edad. En este sentido, ha puesto como ejemplo que cualquier menor se puede registrar en un centro de salud o matricularse en centros educativos sin necesidad de usar el DNI, porque no es obligatorio.

Además, Moreno ha añadido que el Ayuntamiento puede acceder al padrón para comprobar que la documentación que se aporte en las solicitudes de las tarjetas es real, "como recoge la legislación vigente".

Por ello, ha afirmado que trasladará al próximo consejo de administración de Tussam del martes día 25 que el DNI deje de ser un requisito indispensable para adquirir la nueva Tarjeta Tussam Infantil.

"No entendemos por qué el Ayuntamiento pone trabas a esta medida que tan buena acogida está teniendo en la ciudad", ha manifestado el edil, quien también ha remarcado que fue su formación quien promovió esta iniciativa en el pleno de octubre de 2017, aunque ahora "sean otras formaciones la que defienda su maternidad". "Lo importante es que se haya puesto en marcha, como ya ocurría desde hace mucho tiempo en otras ciudades del Estado", ha apostillado.

Moreno ha celebrado que en las primeras semanas de aplicación de esta tarjeta miles de personas lo hayan solicitado, ya que, según ha agregado, la tarjeta no solo sirve para que las familias disminuyan sus gastos, sino que fomenta el uso del transporte público "tanto en el presente, como en el futuro", así como que "ayuda a mitigar las negativas consecuencias que el transporte privado tiene para el medio ambiente y para la salud pública en la ciudad".