Pedro Sánchez, tras la muerte de Monteseirín: "Fue un convencido municipalista que abrió Sevilla al futuro"

Archivo - El exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido este lunes al "legado" que el exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, deja en la ciudad al conocer este lunes su fallecimiento tras una larga enfermedad, misma vez que ha subrayado que "abrió" la ciudad hispalense "al futuro".

"Una vida dedicada a mejorar la vida de la gente. Ese es el legado de Alfredo Sánchez Monteseirín", ha escrito en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', recogido por Europa Press.

Sánchez ha descrito a Monteseirín como un "convencido municipalista" que "transformó Sevilla para convertirla en una ciudad de todos, abierta al futuro, más sostenible y competitiva", mientras que ha trasladado un "abrazo enorme a su familia y seres queridos" tras el fallecimiento.

Durante la jornada también se ha pronunciado al respecto la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha lamentado el fallecimiento y ha apuntado a la pérdida de "un gran político y un visionario que transformó Sevilla para hacerla una ciudad más humana, accesible e igualitaria".

"Gracias, Alfredo, por tu enorme vocación de servicio público. Tu huella permanecerá siempre en la ciudad y en la memoria de quienes la vivimos", ha destacado en redes.

Por su lado, la expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A entre 2013 y 2021, Susana Díaz, ha despedido con "tristeza" a un político que "dedicó su vida al servicio público y a Sevilla".

"Su legado como alcalde y su compromiso con la ciudad permanecerán en la memoria de quienes creemos en la política como herramienta para mejorar la vida de la gente. Descansa en paz", ha concluido en un mensaje trasladado de igual forma a través de sus redes sociales.

El exsecretario general del PSOE-A entre 2021 y 2025 y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha pronunciado también al respecto y ha apuntado al "enorme legado" de un "magnífico alcalde".

Espadas ha mostrado su agradecimiento a Monteseirín por "pensar siempre en Sevilla en grande, por no olvidarte de sus barrios pero sobre todo por poner a las personas siempre en el centro de las políticas municipales".