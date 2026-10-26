Última hora en España, en directo: noticias y actualidad de hoy

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Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 26 octubre 2026 8:59
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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) 

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y ha vaticinado que un triunfo de los progresistas también sucederá en España en los comicidos del 29 de noviembre. 

   "¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha destacado que "la remontada del progresismo global acaba de comenzar".

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El Gobierno ve una "buena noticia" el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado este lunes una "buena noticia" para Venezuela el regreso de la líder opositora María Corina Machado después de salir del país en diciembre de 2025.

Los partidos y coaliciones apuran el plazo para registrar sus candidaturas, que concluye este lunes

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las doce de la noche de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, unas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de octubre.

Frente Amplio encara el cierre de listas este lunes con la incógnita aún de las candidaturas en varias provincias

   Frente Amplio afronta el cierre de las listas para las elecciones generales del 29N este lunes con varias circunscripciones aún sin candidatos designados para el Congreso y tras algunos episodios de tensión interno como la renuncia a la provincia de Teruel, que supuso el choque entre Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).

Sánchez celebra la victoria de Lula y vaticina que "la remontada global del progresismo" también pasará en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y ha vaticinado que un triunfo de los progresistas también sucederá en España en los comicidos del 29 de noviembre.

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