Última hora en España, en directo: noticias y actualidad de hoy

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y ha vaticinado que un triunfo de los progresistas también sucederá en España en los comicidos del 29 de noviembre.

"¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha destacado que "la remontada del progresismo global acaba de comenzar".

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