Picnic Interestelar vuelve al CAAC de Sevilla en el último fin de semana de septiembre

Publicado 13/09/2018 18:05:22 CET

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Picnic Interestelar vuelve al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en el último fin de semana de septiembre, después de haber reunido en sus anteriores ediciones a más de 5.000 personas en los jardines del CAAC.

La organización ha explicado en un comunicado que la música sonará de manera ininterrumpida desde las 12,00 hasta las 21,00 horas durante dos jornadas con más de más de 20 directos, pinchadas de djs y actividades paralelas "para toda la familia en un cómodo horario diurno y con acceso gratuito".

The New Raemon y Sr Chinarro (ambos conciertos en acústico) encabezan el cartel de esta cuarta edición del Picnic Interestelar, mientras que Ramón Rodríguez, cantante, compositor y alter ego de The New Raemon presentará ante el público sevillano sus nuevos temas antes de la inminente salida de su próximo disco al mercado.

Asimismo, Antonio Luque dará la bienvenida a la nueva temporada de Interestelar Sevilla en Picnic y presentará en formato acústico su nuevo disco 'Asunción'.

Además, Embusteros, Ballena, Verona, Nuñez, Jump to the Moon, El lobo en tu puerta, Dreyma, Los Reyes Magos, Gonzalo de Cos y las III coronas, J.J.Sprondel, Martes Niebla, Yorch, Subterráneos, y Las Dianas, entre muchos otros, también actuarán en esta cita.