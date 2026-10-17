Un pino de Los Palacios (Sevilla) espera ser declarado árbol singular tras seis años y una queja al Defensor andaluz

Archivo - Imagen de archivo de un pino centenario. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz ha reactivado el procedimiento para la declaración como árbol singular de un pino de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), cuyo expediente se inició en diciembre de 2020 y que, casi seis años después, sigue pendiente de su inclusión definitiva en el catálogo andaluz de árboles y arboledas singulares.

Según consta en la página del Defensor, consultada por Europa Press, ello ha sido posible tras el escrito de un vecino del municipio fechado en diciembre de 2020 en el que exponía que, "cuando el procedimiento administrativo es de 6 meses y siendo el silencio administrativo positivo, se sigue sin tener constancia de la resolución positiva del expediente".

De esta forma, se admitió a trámite la queja y se solicitó a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad información relativa al estado de tramitación del procedimiento de referencia.

En su respuesta, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, si bien subrayó que se estaban revisando "las más de 600 referencias que dispone la Consejería de ejemplares de árboles y arboledas inventariados para su definitiva inclusión en el catálogo".

Por ello y "en aras a la simplificación administrativa", se estaría estudiando "la posibilidad de acumular las aprobaciones de las 600 referencias citadas en un conjunto de órdenes" para que se integrasen en este catálogo las que actualmente cumplan los requisitos exigidos, entre las que estaría este pino de Los Palacios si, efectivamente, cumple con este procedimiento.

"Una vez depurado el listado completo que conformaría el catálogo se continuara con el procedimiento previsto en la normativa vigente de aplicación", indica el escrito.

De esta forma, el Defensor ha dado por entendido que el problema que motivó la queja se encuentra en vías de solución, por lo que el expediente ha quedado cerrado.