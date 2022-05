La plataforma de los lienzos de Murillo ve "un poco cobarde la actitud" del Gobierno y pide pujar por ellos

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Los Murillo se quedan', conformada por distintas entidades como Velázquez por Sevilla, Ben Baso, la Fundación Casa Natal de Velázquez y la asociación histórica Retiro Obrero, ha considerado este martes "un poco cobarde la actitud" del Gobierno central respecto a los lienzos del prestigioso pintor barroco Bartolomé Estaban Murillo San Pedro Penitente y Santa Catalina de Alejandría, propiedad de la multinacional hispalense Abengoa y expuestos en el antiguo hospital de Los Venerables, sede de la Fundación Focus, ante la posibilidad de que sean vendidos para recabar fondos con los que afrontar las deudas de la empresa.

Basilio Moreno, uno de los portavoces de la plataforma, ha evaluado en declaraciones a Europa Press el contenido de la reciente respuesta del Gobierno central al Grupo popular del Congreso de los Diputados, sobre la situación de estos lienzos.

En el caso del lienzo San Pedro Penitente, dado que ya está protegido como bien de interés cultural (BIC) no puede ser exportado al extranjero, toda vez que la Junta de Andalucía ha emprendido los trámites para aplicar también dicha figura sobre el cuadro Santa Catalina de Alejandría.

LAS PALABRAS DE ICETA

El Estado, por su parte, no descarta pujar por tales lienzos para que los mismos "se queden en Sevilla", según manifestaba recientemente el propio ministro de Cultura, Miquel Iceta. Según el ministro, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el Instituto de Conservación del Patrimonio "están siguiendo muy de cerca todo este proceso".

Al respecto, en la citada respuesta parlamentaria, el Gobierno de España explica que "habrá que esperar" a que se encuentre un comprador para las dos pinturas y "lleguen a un acuerdo sobre el precio y condiciones en que se proponga la enajenación". "Hasta que no haya un comprador y un precio para cada una de las pinturas, no es posible determinar si la Administración hará o no uso de sus derechos de adquisición preferente", apostilla la respuesta.

UNA POSICIÓN "UN POCO COBARDE"

En ese contexto, Basilio Moreno ha considerado "un poco cobarde" la posición del Gobierno, recordando que los colectivos reivindican que las citadas pinturas permanezcan en Sevilla y "no se marchen" a cuenta de su venta. Así, los colectivos de la plataforma reclaman a las administraciones, especialmente a la Junta y el Estado, que "pujen para su adquisición" y que ambos cuadros "se mantengan en la ciudad de Sevilla", en el propio hospital de Los Venerables a ser posible.

"Sin lugar a dudas, San Pedro Penitente de los Venerables y Santa Catalina son parte de nuestro patrimonio como ciudad y no podemos permitir que salgan de Sevilla. Es necesaria la concurrencia del conjunto de administraciones públicas y actores sociales para proteger estas dos obras de Bartolomé Esteban Murillo, calificadas como joyas de la pintura barroca e intrínsecamente ligadas a nuestra ciudad", defienden los colectivos.