El Gobierno aclara: "hasta que no haya comprador" para obras de Murillo en Sevilla "no es posible" tomar una decisión

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aclarado al Partido Popular en el Congreso de los Diputados que, "hasta que no haya un comprador y un precio" para los dos cuadros de Murillo que, según ha trascendido, la multinacional Abengoa querría poner en venta para hacer frente a la deuda que tiene contraída con los bancos, "no es posible determinar si la Administración hará o no uso de sus derechos de adquisición preferente".

Así consta en la respuesta por escrito con fecha 10 de mayo remitida por el Ejecutivo central a la pregunta registrada por los diputados populares Carlos Aragonés, Eduardo Carazo, Alberto Casero, Sol Cruz-Guzmán, Óscar Gamazo, Marta Gonzáñez, José Alberto Herrero, Javier Merino, Juan Luis Pedreño y Ricardo Tarno, y consultada por Europa Press.

La pregunta fue registrada el pasado 6 de abril de 2022, el mismo día en que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno de España puje por hacerse con los dos cuadros de Murillo 'San Pedro penitente' y 'Santa Catalina de Alejandría'. En el transcurso de una visita a las obras de la Fábrica de Artillería, Iceta señaló que "no es descartable" que "si se plantea la venta, el Ministerio, con sus fondos" pudiera intentar "comprarlas para que no se vayan a Madrid sino para que se queden en Sevilla".

El PP pedía en su pregunta conocer precisamente si el Gobierno "usará su derecho de retracto para mantener en la ciudad de Sevilla" los dos cuadros, que se encuentran en el Centro Velázquez de la Fundación Focus. A esta pregunta, el Gobierno de España argumenta que "habrá que esperar" a que se encuentre un comprador para las dos pinturas y "lleguen a un acuerdo sobre el precio y condiciones en que se proponga la enajenación".

"Hasta que no haya un comprador y un precio para cada una de las pinturas, no es posible determinar si la Administración hará o no uso de sus derechos de adquisición preferente", apostilla la respuesta. La Junta de Andalucía recientemente ha incoado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural (BIC), la obra Santa Catalina de Alejandría de Bartolomé Esteban Murillo.

Ejecutada hacia 1652-1657 para la parroquia sevillana del mismo nombre y que, expoliada durante la invasión napoleónica hacia 1810, regresó a la ciudad en 2014. Con esta decisión, la Consejería busca evitar que la obra salga del país una vez que se ha confirmado la intención de Abengoa de vender este cuadro para saldar parte de la deuda que tiene contraída la multinacional.