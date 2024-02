La plataforma del Polígono Sur de Sevilla avisa de más cortes de luz con la lluvia y recuerda la auditoría pendiente

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha avisado este lunes de que con la lluvia de estos últimos días, ha pesado "un incremento" de las repetidas interrupciones en el suministro eléctrico en la zona, marco en que los colectivos vecinales acusan a Endesa de una supuesta falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas, mientras dicha empresa alega el papel de las acometidas ilegales a la red para los cultivos de marihuana dentro de viviendas y el elevado consumo de los mismos, con la consiguiente saturación de los equipos.

Según ha explicado a Europa Press Rosario García, portavoz de la plataforma, las incidencias se habrían agudizado especialmente en los barrios de Las Letanías y Murillo, incidiendo además en los trabajos promovidos en dichas zonas del Polígono Sur hispalense para renovar o mejorar las instalaciones de distribución energética, en el sentido de retrasar su ejecución. Al respecto, Rosario García ha señalado la ironía implícita en que la tan ansiada lluvia en estos momentos de grave sequía haya supuesto un repunte de los fallos de electricidad.

No obstante, ha reconocido que después de que las lluvias comenzasen el pasado jueves, ya este pasado domingo fueron instalados equipos "provisionales" para abastecer de electricidad a las viviendas de Las Letanías y Murillo afectadas por las nuevas indidencias.

En cualquier caso, Rosario García ha pedido una vez más avances en las tareas de mantenimiento y reparación de las infraestructuras energéticas y, especialmente, con los resultados de la auditoría externa encargada por la Consejería de Industria y Energía sobre la calidad del servicio de Endesa en los barrios de Sevilla afectados por esta prolongada problemática.

Ello, después de que el pasado 11 de diciembre, la reunión de la mesa de trabajo constituida en torno a la problemática se saldase sin la entrega de los resultados de esta esperada auditoría externa.

Si bien a la hora de constituir dicha mesa el planteamiento era que en ese nuevo encuentro estuviese ya listo un "avance" de la auditoría encargada por la Junta sobre el servicio que presta Endesa, para contar "en marzo" de 2024 con los resultados finales; finalmente el 11 de diciembre no fue abordado el mencionado avance porque los técnicos encargados de la auditoría "aún no tienen todos los datos" y querrían ir más allá del planteamiento del origen en las acometidas ilegales para cultivos de marihuana, una idea ante la cual los responsables del informe "no se conforman", según Rosario García, portavoz de la plataforma.

Empero, Rosario García aseguraba que "la auditoría va para adelante" y la idea sería ahora contar "a finales de marzo o principios de abril" con información sobre sus resultados. Los técnicos, según manifestaba, habrían solicitado "más tiempo" para confeccionar una auditoría más completa, aspecto que García consideraba "positivo".

LOS FALLOS EN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO

Sobre la mesa, una vez más, las continúas interrupciones en el suministro eléctrico en barrios de Sevilla marcados por situaciones de exclusión social, como el Polígono Sur, Su Eminencia o Torreblanca.

Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, "al menos el 85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con enganches", es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación.

No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas.

EL VERANO CRÍTICO DE 2022

En cualquier caso, tras tocar techo la situación en el verano de 2022 a cuenta de los episodios de calor extremo, Endesa emprendió la instalación de 12 nuevos centros de transformación en las zonas afectadas por esta situación, para solucionar estos fallos en el abastecimiento energético, señalando eso sí la escasez de contratos de abastecimiento energéticos en vigor en las zonas afectadas por esta problemática.

El pasado mes de septiembre, por cierto, el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, manifestaba que la previsión de su departamento era tener "antes de final de año" el resultado de la citada auditoría externa encargada respecto a los servicios prestados por Endesa, extremo que finalmente no ha sido posible.

La inspección acordada, recordémoslo, se centra en 56 centros de transformación en los que se están produciendo la mayor parte de las incidencias, de los 437 que existen en los distritos hispalenses de Cerro Amate, Este-Alcosa, Sur, Bellavista- La Palmera y Norte.