El pleno rechaza la "decisión" del Gobierno del PSOE de adjudicar la comisaría "fuera" del Polígono Sur

Publicado 28/01/2019 17:35:37 CET

Participa e IU critican la "traición" al Polígono Sur, Espadas responsabiliza a Zoido y el PSOE vota a favor de la moción

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que el Ministerio de Interior adjudicase la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional "del distrito Sur" de Sevilla cerca del Polígono Sur pero fuera de los límites del mismo, ajustándose a la ubicación elegida por el anterior ejecutivo central del PP pese a la histórica reivindicación de que dicha zona desfavorecida contase con un equipamiento de este tipo en su interior, el pleno del Ayuntamiento hispalense ha aprobado, con el voto a favor del PSOE, una moción que rechaza dicha "decisión".

Esta moción conjunta de Participa e IU critica que el Ministerio de Interior del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez haya adjudicado la construcción de la comisaría de Policía Nacional "del distrito Sur", en la ubicación elegida por el anterior Ejecutivo del PP.

A tal efecto, recordemos que frente a la histórica reivindicación de que el Polígono Sur cuente con una comisaría de Policía Nacional en su interior para combatir las dinámicas de delincuencia que marcan a esta zona de la ciudad, el Ministerio de Interior decidió cuando estaba dirigido por el exalcalde popular de Sevilla Juan Ignacio Zoido que dicho proyecto fuese acometido finalmente en una parcela de titularidad estatal ubicada en la calle Manuel Laffón, entre el complejo hospitalario Virgen del Rocío y el parque Celestino Mutis.

FUERA DEL POLÍGONO

Dicha parcela, así, se sitúa cerca del límite del Polígono Sur pero fuera del mismo, toda vez que la instalación de una comisaría dentro del Polígono constituye una reivindicación histórica de esta zona de Sevilla. De hecho, allá por 2014, el Ayuntamiento hispalense --entonces gobernado por Zoido--, la Junta de Andalucía y el Estado apostaban por construir la comisaría en una parcela de titularidad estatal de la calle Padre José Sebastián Bandarán, dentro del Polígono Sur.

Para defender la ubicación de la calle Manuel Laffón, los dirigentes estatales y del PP argumentaban en su momento que se trataba de una decisión adoptada conforme a criterios "exclusivamente técnicos, policiales, de accesibilidad, económicos, de plazos y de viabilidad".

La decisión despertó ya entonces intensas críticas por parte de los colectivos sociales del Polígono Sur, que recuerdan que la construcción de esta comisaría dentro de los límites de esta zona no es sólo un compromiso adoptado en el marco del Plan Integral acordado en 2005 por las administraciones, para promover medidas de recuperación en la zona, sino además uno de los principales proyectos destinados a incidir sobre las dinámicas sociales del barrio y "transformar" su realidad.

Ahora, después de que los dirigentes socialistas del Ministerio de Interior hayan mantenido la ubicación elegida por los populares para el proyecto, bajo la premisa de que ya resultaba "imposible" revertir la contratación a cuenta de las "indemnizaciones millonarias que se debería abonar a las empresas que se presentaron al concurso público", la moción de Participa e IU avisa de que esta "decisión" supone "una nueva traición a la población de esta zona desfavorecida, que resulta aun más grave si se tiene en cuenta que procede de un partido que ha hecho bandera de la causa de la comisaría dentro del barrio".

Así lo han manifestado el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, y la edil de Participa Cristina honorato, quienes han recordado que el PSOE "montó en cólera" cuando el Ministerio de Interior, entonces dirigido por Zoido, licitó el proyecto de la comisaría ubicándolo fuera del Polígono Sur.

La moción, así, implica el "rechazo" de la Corporación municipal a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez a conservar la ubicación elegida por el Ministerio de Interior cuando era dirigido por el PP, así como reclamar la suspensión del procedimiento, ya resuelto con la adjudicación de la obra, para recuperar la localización propuesta dentro del Polígono Sur.

Durante el debate, el edil del PP Jaime Ruiz ha opinado que los socialistas deben aclarar "qué han hecho para dar la batalla" que prometían para reubicar el proyecto dentro del Polígono Sur, exponiendo que los hechos inducen a pensar que "los informes técnicos y policiales avalan esa ubicación" de la calle Manuel Laffón y el PSOE "no lo quiere reconocer". Y después de que un grupo de vecinos protagonizase una protesta en el propio pleno en contra de la construcción de dicho equipamiento fuera del Polígono Sur, Ruiz ha defendido que "los vecinos piden ya una comisaría".

Por Ciudadanos, de su lado, Javier Moyano ha alertado de las consecuencias de "paralizar" el proyecto para "empezar de nuevo", apostando por que "al menos los vecinos de todo el distrito Sur" cuenten con la comisaría y así "salir de este debate enquistado".

Finalmente, ha tomado la palabra el alcalde, el socialista Juan Espadas, quien ha defendido que en este asunto el PSOE de Sevilla "opina lo mismo desde el minuto uno". "Sigo manifestando al Gobierno de España (actualmente ostentado por el PSOE) que esa decisión es equivocada y habría que revertirla", ha dicho responsabilizando al PP de esta "errónea decisión" porque fue el gabinete de Zoido en el Ministerio de Interior el que "licitó" el proyecto ubicándolo en la calle Manuel Laffón.

"El problema es técnico. Los técnicos del Ministerio no acaban de ver esa ubicación (dentro del Polígono Sur) y los responsables políticos pedimos que justifiquen por qué no", ha aseverado acusando a Zoido de "no haber dado las explicaciones" pertinentes cuando licitó las obras, toda vez que la moción ha sido aprobada con el respaldo de IU, Participa y el PSOE, y el voto contrario del PP y Ciudadanos.