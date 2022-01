El Pleno de Sevilla insta al Gobierno a costear la línea 3 y a la Junta a que licite "a la mayor brevedad posible"

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este lunes en sesión extraordinaria a petición de los grupos municipales de PP y Vox, ha aprobado instar al Gobierno de España a adquirir un "compromiso de financiación" de la línea 3 del Metro; a la Junta a que inicie "a la mayor brevedad posible" la licitación de las obras (Pino Montano-Prado de San Sebastián) así como el proyecto constructivo de la línea 2, y a que el Ejecutivo central "revise" la Ley de Desindexación para "propiciar" la colaboración público-privada. La moción ha salido adelante tras la presentación de una enmienda por parte del grupo municipal socialista.

Con los votos a favor de PSOE, PP, Cs y Vox, y el no de Adelante Sevilla (IU-Podemos), el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, ha insistido en que irá a Madrid el próximo jueves 3 de febrero a la reunión entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para lograr un "gran acuerdo" en torno al suburbano.

"Pediré, con independencia del color político, a la Junta y al Gobierno central el Metro por ser de interés general. No voy a parar hasta conseguirlo. ¿Les queda claro?", ha remarcado en su intervención, con la que se cerrado el Pleno extraordinario, después de adelantar que el tramo norte de la línea 3 será "un punto y seguido" para la licitación del tramo sur (Prado de San Sebastián a Valme) y de la línea 2.

Muñoz se ha mostrado convencido de que "estamos cerca" de ver de nuevo obras del Metro, por lo que "no voy a contribuir al ruido político de PP y Vox", a los que ha afeado que "pinten" una realidad que "dista" de lo real. "Existe un entendimiento entre las tres administraciones --Estado, Junta y Ayuntamiento-- ¿Por qué niegan la mayor? ¿Dónde están las alarmas?", se ha preguntado el alcalde, aludiendo a la "preocupación" en torno a la financiación expresada por los portavoces del PP y Vox, Juan de la Rosa y Cristina Peláez, respectivamente.

En este sentido, Muñoz ha recordado las declaraciones hasta en dos ocasiones en los últimos días de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en las que comprometía "en firme", y "sin conocer el proyecto", la participación del Estado en la línea 3 del Metro.

El Pleno extraordinario, celebrado 72 horas antes de la reunión a tres bandas --pospuesta una semana--, ha estado marcado por las dudas de PP y Vox sobre el compromiso del Gobierno con la financiación de esta infraestructura que "Sevilla necesita para respirar", la petición de Cs de "hechos concretos" y las críticas de Adelante Sevilla con el proyecto y la petición de una modificación legislativa para dar protagonismo a la colaboración público-privada.

El portavoz del grupo municipal popular, Juan de la Rosa, ha asegurado que la "voluntad" de su formación "no es confrontar" para, a renglón seguido, recordar que "el PSOE nunca apostó por una red completa de Metro". "Ahora más que nunca tiene que ser reivindicativo y conseguir el compromiso" de Madrid. La Junta cumple. Ahora sólo queda el Gobierno central", ha sentenciado De la Rosa, quien ha resaltado el "proyecto riguroso y cierto" impulsado y presentado por el departamento de la consejera andaluza Marifrán Carazo.

En las filas de Vox, su portavoz, Cristina Peláez, ha pedido al alcalde que "no nos someta al escarnio de quedarnos otra vez sin Metro". "No hay excusas. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Es una deuda moral que tiene el Gobierno central con Sevilla desde hace 30 años", ha apuntado Peláez tras recordar que la provincia es la que menos inversión recibe en infraestructuras desde la Exposición de 1992. "Ya está bien", ha abundado, de "la historia interminable y el día de la marmota" en torno a este proyecto.

Tanto PP como Vox ha exigido, por último, a Muñoz que "no calle" ante el Gobierno de Pedro Sánchez y que se "gane el puesto de alcalde" olvidándose de "intereses partidistas".

El portavoz de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha calificado el Pleno extraordinario de "ruido" y "pérdida de tiempo", porque "para una vez que la Junta tiene proyecto y el Ministerio dice que pondrá dinero, venimos a este Pleno a enturbiar".

González Rojas ha explicado su voto negativo a la moción por entender que el diseño presentado para la línea 3 "no va a dar solución a los problemas de movilidad" al "no contemplar al área metropolitana" y al apostar por un modelo de gestión público-privada que en el caso de la línea 1 supuso "un sobrecoste del 75%".

Por parte de Cs, el portavoz adjunto, Miguel Ángel Aumesquet, ha recordado el "ninguneo" del Gobierno al Metro al posponer la reunión a tres bandas prevista para el pasado 26 de enero y ha reclamado a Muñoz que "alce la voz, coja el teléfono y consiga que de la reunión salgan plazos y fondos concretos". "El respaldo de este Pleno es una mochila para hacer más fuerza", ha abundado Aumesquet.

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, el socialista Juan Manuel Flores, ha asegurado que la ciudad está en "el momento Metro", en alusión al clima de "cooperación" que existe entre la administración estatal, autonómica y local. "Estamos en un momento de oportunidad", ha apuntado Flores a las filas populares, a las que ha acusado de practicar en etapas anteriores el "obstruccionismo político" y de "echar dardos buscando la confrontación".