El Pleno de Sevilla insta al Gobierno local a que organice los Servicios Sociales a propuesta del Grupo Socialista

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada este jueves, ha aprobado la moción del Grupo Socialista que insta al Gobierno local a la organización de los Servicios Sociales, y lo ha hecho con el apoyo unánime de las cuatro formaciones políticas.

La concejal socialista Encarnación Aguilar, que ha defendido la propuesta ha afirmado que desde su grupo se pide la estabilización de todos aquellos trabajadores de Servicios Sociales "que, en este momento se encuentra pendiente de ello". Esta organización es "necesaria" y la moción es "propositiva", pero "hace falta dotarla de los recursos suficientes como establece la Ley de Servicios Sociales".

El edil de Derechos Sociales y Barrios de Atención, José Luis García, le ha afeado que se haya referido a la plantilla en fraude de ley. "Su propuesta no hablaba de eso; no tuvo en consideración a esos trabajadores porque no la menciona en ningún punto". Por tanto, "no se ponga usted las medallas ni el señor Sánchez porque ustedes no han pedido por ellos, sino que han hecho el paripé dado que están aquí --en el Salón Colón-- defendiendo sus derechos".

"Este Gobierno local trajo una reforma en la estructuración de los Servicios Sociales, que ustedes votaron en contra. Consistía en crear 20 plazas de trabajadores sociales, precisamente para los barrios y para las zonas más desfavorecidas de la ciudad". "Durante los últimos 12 años han utilizado los fondos que venían del Estado, de la Ley de Protección de Minoría y Adolescencia para pagar nóminas de este Ayuntamiento y no para contratar nuevos trabajadores sociales", ha añadido García.

Para el concejal de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, lo importante no es solo que se haya aprobado la propuesta, "sino que se cumpla". Asimismo, se ha referido a la estabilización de la plantilla que está en fraude de ley "por abuso de la temporalidad" por parte del Ayuntamiento". Este jueves se ha celebrado una mesa de negociación y el director general de Recursos Humanos ha dicho que "para una nueva estabilización, depende de la voluntad política del delegado y del alcalde. Es evidente la falta de empleados públicos en los servicios sociales", ha concluido.

Por último, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha señalado que "llevamos muchos años escuchando que un servicio social y de calidad debe traducirse en una verdadera intervención social y no un mero asistencialismo". "Nos encontramos en la falta de existencia de trabajadores sociales suficientes y de carácter estable que realicen labores estructurales dentro de esos Servicios Sociales".

"Apoyaremos la propuesta, pero no podemos olvidar que quienes hoy la traen, el PSOE, desmantelaron los Servicios Sociales de Los Pajaritos y tuvieron a la Unidad de Trabajo Social con una plantilla raquítica en el año 2022 debido a que el grueso de los empleados estaban contratados en el programa Eracis y se llegaron a suceder plazos de más de tres meses para atender a la población vulnerable de este barrio", ha concluido.