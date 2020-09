Policía adscrita se persona en un colegio de Sevilla ante la negativa de una profesora a usar mascarilla

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía adscrita a la Junta de Andalucía se ha personado este jueves en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Santa Clara', ubicado en el barrio sevillano del mismo nombre, tras ser requerida su actuación ante la existencia de una profesora que se negaba a usar mascarilla para evitar la propagación del coronavirus, teniendo posteriormente que abandonar el centro educativo.

Tal como han informado fuentes de la Delegación de Educación a Europa Press, se ha llevado a cabo un procedimiento regulado ante la incidencia producida en este centro y los protocolos marcados ante la Covid-19, ya que esta docente llevaría ya tres días acudiendo sin mascarilla alegando que no podía usarla por asuntos médicos, algo de lo que en estos momentos se está estudiando su veracidad ya que hasta el momento no estaría confirmado que no pudiera llevarla.

Aunque en las jornadas previas habría estado trabajando en una habitación sin contacto con el resto de la comunidad educativa, la situación este jueves habría derivado a otros términos ante el inicio del curso escolar y la previsible llegada en horas posteriores de los menores, por lo que ha sido requerida la Policía en el colegio, que ha instado a la profesora a ponerse la mascarilla o abandonar el centro.

En este sentido, el primer día que acudió al centro de este modo fue requerida a colocarse la mascarilla y, a continuación, tuvo que acudir a la Delegación de Educación a clarificar su situación, que se está estudiando en estos momentos. Tras ello, se le facilitó una habitación para que pudiera trabajar sin contacto con la comunidad.

El segundo día se ha levantado un acta con testigos de su negativa a colocarse la mascarilla y ya el tercer día a primera hora, este jueves, siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería de Educación, se ha llamado a la Policía autonómica ante la actitud de esta docente. En este marco, se le ha recordado la normativa, se ha levantado acta e informado por escrito, tras lo que la Policía le ha leído sus derechos e instado a abandonar el recinto, al que horas después llegarían los menores y en el que no podría permanecer sin mascarilla.

La profesora está citada en la Delegación Territorial de Educación para abordar la situación y esos partes médicos que la docente consideraría que la eximen de llevar mascarilla. Se prevé que este viernes la asesoría médica de Educación emita un informe definitivo al respecto. Desde la Delegación se aclara a Europa Press que sin mascarilla no se puede estar en la clase con los alumnos "para no exponerlos".