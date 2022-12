La Policía Nacional incrementa su presencia en las zonas comerciales de Sevilla durante la Navidad

SEVILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha incrementado el número de sus efectivos en las zonas comerciales de Sevilla, que cuentan con gran afluencia de público en estas fechas con motivo de la Navidad, e intensifica así el desarrollo del 'Plan Comercio Seguro' del año 2022-2023, que permanecerá activo en todo el país hasta el próximo día 8 de enero.

El Plan esta dirigido a "garantizar la seguridad del comercio y de sus potenciales clientes durante estas Navidades, frente a la amenaza que representa la delincuencia", según ha informado la propia Policía Nacional en un comunicado este jueves.

El dispositivo de prevención, que comenzaba el pasado 24 de noviembre en la capital hispalense, se mantendrá durante toda la campaña de Navidad y estará apoyado por el reparto de trípticos con mecanismos de prevención a comerciantes y por "multitud" de consejos difundidos por el perfil oficial de la Policía Nacional en redes sociales.

El plan 'Comercio Seguro' es un dispositivo operativo especial que la Policía Nacional realiza anualmente para prevenir la comisión de hurtos, robos o fraudes, entre otros.

La labor policial se intensifica especialmente en zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público, y se fomentarán las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano.

La Policía Nacional pondrá "especial atención" a la prevención de butrones, que en estas fechas suelen incrementarse debido al aumento de mercancías existentes tanto en almacenes como en tiendas, según han apuntado desde el propio cuerpo.

Durante estos días, además, los agentes distribuirán a los comerciantes guías y trípticos con consejos de seguridad, que también podrán consultar y descargar en la página web oficial 'www.policia.es'.

En ellos se recogerán recomendaciones para establecer medidas de seguridad, pautas sobre cómo reaccionar ante hechos delictivos, formas de delincuencia más común o maneras de formalizar una denuncia.

Desde la Policía recomiendan priorizar el uso del pago electrónico, así como no acumular dinero en efectivo y, si se tiene duda en alguna transacción, no realizarla, además de que aconsejan disponer de detectores de billetes falsos.

Prestar "atención a las personas con actitud vigilante o que oculten su rostro", mantener los objetos de valor controlados y "extremar las precauciones en momentos de mayor afluencia" son otras recomendaciones de la Policía Nacional, que también aconseja evitar hacer el recuento de caja a última hora y, para ingresar la recaudación, elegir un banco cercano, distribuir el dinero entre las pertenencias propias y evitar "rutinas durante el trayecto".

"En caso de atraco, no te enfrentes nunca al delincuente, especialmente si va armado", aconseja también la Policía, que, para cuando se sea víctima de un delito, insta a llamar al 091 y esperar su llegada, no entrar en el establecimiento si se ven signos delictivos, no manipular objetos y, si se presencia el hecho, facilitar a la Policía el mayor número de datos del suceso y del autor. Si hay testigos, "pídele los datos para que los agentes puedan localizarlos", aconsejan también al ciudadano.

Se pueden encontrar más sugerencias para "disfrutar de una Navidad segura" a través del perfil oficial de la Policía Nacional @policia, en las diferentes redes sociales.