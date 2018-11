PP afirma que Sevilla necesita 14.000 árboles "mientras Espadas tala más de 3.500"

Publicado 07/11/2018 15:16:13 CET

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha advertido de que la capital andaluza "necesita 14.000 árboles", mientras que el alcalde, el socialista Juan Espadas, "ha talado más de 3.500 ejemplares".

En un comunicado, Rincón ha indicado que, además, existían "más de 9.000 alcorques vacíos, según dijo en su día el concejal socialista Antonio Muñoz, y han talado más de 3.500 árboles en estos tres años, sin contar los que se han caído de manera fortuita, lo que se traduce en menos arboleda en la ciudad, pese a las promesas de Espadas".

Rincón ha manifestado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) plantea que por cada árbol que se retire se deben plantar cinco nuevos, pero el alcalde "no planta árboles nuevos como debe, ni repone los alcorques vacíos ni cumple lo que dice".

Del mismo modo, la concejal popular ha lamentado "la absoluta falta de transparencia del alcalde, que se niega a dar las explicaciones oportunas sobre el arbolado en la Mesa del Árbol, que lleva sin convocarse desde octubre de 2017 y supone una auténtica falta de respeto hacia los ciudadanos".

Además, ha detallado que en la web "tampoco está la información correspondiente ni nos facilita a la oposición la documentación solicitada desde julio de 2017". "Esto es lo que a Espadas le preocupa el problema del arbolado en la ciudad, ya que no atiende ni las demandas de los vecinos, ni las denuncias de la oposición, ni da la información solicitada", recalca.

En su opinión, "si Espadas no quiere transparencia, será el PP quién se la ofrezca a los ciudadanos y, como oposición útil y responsable, seguirá trabajando de la mano de los vecinos y asociaciones para que Sevilla sea una ciudad verde y habitable, ya que el PSOE está convirtiendo la ciudad en una ciudad gris, sin futuro verde y, además ha diezmado considerablemente la sombra de Sevilla".

La edil ha añadido que el PP explicará a los vecinos el número de tocones vacíos y de árboles en nivel 3 y 4 que fueron facilitados por el gobierno local en febrero de 2018, "unos datos que deberían ser públicos para la ciudadanía y que debían actualizarse".

Igualmente, ha reiterado que "no existe plan director, plan de destoconado ni de plantaciones, que debe regirse por la idoneidad del árbol y la climatología de la ciudad, que aspira a ser ciudad verde", por lo que considera prioritario tener estos planes. Además, señala que tampoco cuenta con sistema de información geográfica (SIG) de arbolado.

Así, la concejal popular ha indicado que "Espadas tampoco le da importancia a la Mesa del Árbol, foro en el que tiene que tratarse la problemática del arbolado en Sevilla y en el que se deben dar todas las explicaciones pertinentes tanto a las entidades como a los grupos políticos, actúa a espaldas de ellos".

Por ello, ha vuelto a exigir, "ya que hace caso omiso a las denuncias del PP y de los vecinos", que convoque "de una vez por todas" esta mesa, ya que entiende que las entidades "tienen derecho a conocer que está pasando con el arbolado en Sevilla, con las talas, las plantaciones y las caídas de árboles producidas en los últimos meses".

"Es lamentable que Espadas no cumpla lo que se aprueba en pleno, tarde meses en contestar las preguntas de Pleno, no convoque la citada mesa, no dé las explicaciones pertinentes sobre el arbolado a las entidades y a la oposición. El alcalde con esta actitud solo manifiesta que no le importa nada el futuro de nuestras zonas verdes, árboles y medio ambiente", ha manifestado.

Por último, ha exigido al alcalde que se preocupe "un poco más por los problemas que hay en la ciudad, como el arbolado, y que cumpla con lo aprobado en el Pleno". "Ya es hora de pasar de la improvisación y caos a la coordinación y previsión", concluye.