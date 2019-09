PP exige a Espadas que aclare el modelo de movilidad de Sevilla antes de plantear peatonalizaciones parciales

Publicado 22/08/2019 13:32:37 CET

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha exigido este jueves al alcalde de la ciudad, Juan Espadas, que "aclare el modelo de movilidad antes de plantear peatonalizaciones parciales" poruqe, a su juicio, "lo primero que debe tenerse es un modelo de movilidad claro y determinado, algo que a día de hoy parece que el gobierno municipal no tiene".

Así se ha pronunciado Pérez en un comunicado, después de que Espadas, en una entrevista con Europa Press, haya anunciado que a partir de septiembre dará un nuevo impulso a las actuaciones sobre la la peatonalización de la calle Betis, convocando la comisión creada a tal efecto, y la remodelación de la avenida de la Cruz Roja.

"El PSOE no tiene plan de movilidad, ni bueno ni malo, simplemente no lo tiene y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla promovido por el Ayuntamiento debía estar en teoría a comienzos de 2019, pues ha comenzado un nuevo mandato y aún no está", ha subrayado el portavoz del PP.

En este sentido, ha señalado que en este último mandato "ha

quedado demostrada la incapacidad del alcalde, ya que anunció a

bombo y platillo la peatonalización de la calle Betis así como de la

avenida de la Cruz Roja sin diálogo previo con todos los sectores

implicados, engañando a los vecinos y sin consenso previo y finalmente no ha hecho nada".

El portavoz popular ha detallado que "no se puede empezar la casa por el tejado y el gobierno del PSOE no puede seguir improvisando medidas sin planificación alguna y sin saber qué modelo de ciudad quiere".

También se ha referido al consenso al tratarse de "una decisión que debe ser trasladada previamente a los vecinos, sectores implicados y grupos políticos", por lo que ha confiado en que "en esta ocasión, no engañe a los vecinos y haga las cosas como debe y como promete".

El portavoz del Grupo Popular ha indicado que "las calles que quiere

peatonalizar solo han tenido a lo largo del mandato un alcalde que se ha dedicado a mucho marketing y humo y que no ha concretado nada".