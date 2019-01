PP pide al alcalde de Sevilla que "no alarme" a trabajadores municipales y colectivos ante una prórroga presupuestaria

Publicado 20/01/2019 15:30:24 CET

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, a través de su candidato y portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, le ha solicitado al socialista Juan Espadas que "no alarme" a los trabajadores municipales y colectivos ante una prórroga presupuestaria.

El Partido Popular señala a través de una nota de prensa que entiende que Espadas "está utilizando el proceso de aprobación del presupuesto utilizando a los empleados para excusar su fracaso y escaso talante negociador". "Espadas intenta confundir y engaña a los trabajadores municipales alarmando con la idea de que no se podrán aplicar los incrementos salariales previstos si no se aprueba el presupuesto cuando es rotundamente falso".

"No hay que olvidar que el único responsable de que no se sepa si se va a aprobar el presupuesto o no es el alcalde que, ahora, utiliza la demagogia para esconder su incapacidad".

Beltrán Pérez recuerda que el alcalde socialista ha actuado en solitario sin abordar ningún tipo de consenso. "A nadie en su sano juicio se le ocurre presentar un presupuesto sin negociarlo antes, sin contar con los apoyos suficientes. Y Espadas lo ha hecho, es el responsable de la incertidumbre y del riesgo de que las cuentas no se aprueben", explica Pérez.

"Pero es que además, su actitud es derivar esa responsabilidad en los demás. Y hay que insistir que los grupos de la oposición no tienen la culpa de su fracaso", argumenta el portavoz popular.

Por ello, Beltrán Pérez insta al alcalde a "asumir su fracaso y a que deje de proyectar en el PP la culpa. Un alcalde que gobierna en minoría, gracias al apoyo de los partidos de extrema izquierda, y que intenta presentarse como una víctima, en un acto de máxima irresponsabilidad política". De esta manera, Espadas "demuestra que su investidura fue fallida y que éste es un mandato fallido para Sevilla" añade Beltrán Pérez.

El Partido Popular recuerda la responsabilidad asumida en todo el proceso por esta formación y pone de ejemplo lo ocurrido el pasado año, donde se posibilitó la aprobación del presupuesto presentado por el alcalde a través de un pacto "que ha sido incumplido en su 75%", insiste Beltrán Pérez.

"El PP le ha planteado un presupuesto alternativo, que puede ser aprobado en cualquier momento y que es la garantía de la mayoría necesaria para que haya presupuestos", concluye el portavoz popular.