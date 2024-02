El PP pide al PSOE que defienda a Sevilla tras el "agravio" de dejar fuera la candidatura de Itálica a la Unesco

SEVILLA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha pedido al PSOE de Sevilla que se pronuncie y defienda a la provincia ante "este nuevo agravio intolerable", toda vez que el Ministerio de Cultura haya decidido descartar la candidatura de Itálica como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Asimismo, Sánchez ha señalado que "el PSOE sevillano no puede seguir siendo cómplice y con una actitud sumisa ante los perjuicios continuados de Pedro Sánchez a nuestra tierra". "El PSOE de Sevilla no puede seguir de lado, no puede seguir callado ante la afrenta persistente de Pedro Sánchez a los intereses de nuestra provincia", ha apostillado.

En este línea, ha criticado que "Pedro Sánchez no deja área sin frenar en Sevilla y ahora nos encontramos el torpedeo socialista a la gran candidatura de Itálica", al tiempo que ha apuntado que Itálica no es un complejo al uso de vestigios de la cultura romana, es según los expertos "el único ejemplo eminentemente representativo de un conjunto arquitectónico de nueva planta que ilustra de manera excepcional la concepción del espacio urbano y los rasgos definidores de la arquitectura monumental de la época adrianera", ha subrayado.

Por tanto, la eliminación de Itálica como candidata, siendo además el proyecto que más tiempo lleva, desde 2019, en la carrera de la Unesco "parece responder más a una decisión política que de falta de méritos o de valor cultural e histórico", ha advertido.

Ante esta situación, "vamos seguir defendiendo los intereses de Sevilla y registraremos una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer, detalladamente, los criterios empleados para dejar fuera de la candidatura a Itálica, que es, sin duda, un complejo que alberga un valor único, cuestión ésta avalada por los expertos", ha concluido el presidente del PP de Sevilla.